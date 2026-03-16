Así le va de por vida a los bateadores de Venezuela contra Aaron Nola

Italia busca sorprender a Venezuela este lunes 16 de marzo en las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol. El conjunto europeo ha sido la gran sorpresa de esta edición del campeonato, y de momento, es el único equipo que se mantiene invicto, tras la eliminación de República Dominicana este domingo, a manos de Estados Unidos.
NOTAS RELACIONADAS
Sin embargo, aunque la historia ya está escrita, Italia no se conforma. Los dirigidos por el venezolano Francisco Cervelli quieren dar un golpe sobre la mesa y avanzar a la primera Final de su historia, y para lograrlo, han realizado un cambio de última hora en su estrategia, al anunciar a Aaron Nola como su nuevo abridor para medirse a Venezuela.
Nola es, sin duda alguna, un lanzador de muy bien nivel, y respetado en las Grandes Ligas. Eso sí, viene de su peor año en Las Mayores, y además, es bien conocido por casi todos los bateadores venezolanos, que registran números interesantes ante él:
Roster de Venezuela vs Aaron Nola:
- Ronald Acuña: 52-16; .308 avg; 1.024 ops; 4 HR; 9 CI
- William Contreras: 29-8; .276 avg; .771 ops; 1 HR; 1 CI
- Eugenio Suárez: 24-7; .292 avg; .708 ops; 1 HR; 2 CI
- Willson Contreras: 23-6; .261 avg; .651 ops; 2 CI
- Gleyber Torres: 15-2; .133 avg; .267 ops; 2 CI
- Luis Arráez: 12-3; .250 avg; .750 ops; 2 extrabases
- Ezequiel Tovar: 9-1; .111 avg; .222 ops; 6K
- Salvador Pérez: 8-2; .250 avg; .875 ops; 1 HR; 3 CI
- Maikel García: 6-2; .333 avg; .667 ops
- Andrés Giménez: 6-2; .333 avg; 1.262 ops; 1 HR; 3 CI
- Jackson Chourio: 5-0; 3K
- Wilyer Abreu: no se han enfrentado
- Javier Sanoja: no se han enfrentado
En definitiva, el bateador criollo que más se ha enfrentado a Aaron Nola es Ronald Acuña Jr., quien además tiene números maravillosos ante este lanzador, a quien ha castigado con hasta cuatro vuelacercas. Cinco de los 13 peloteros venezolanos le han conectado cuadrangulares a Nola, algo a tener en cuenta para este duelo.