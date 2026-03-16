Así le va de por vida a los bateadores de Venezuela contra Aaron Nola

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Italia busca sorprender a Venezuela este lunes 16 de marzo en las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol. El conjunto europeo ha sido la gran sorpresa de esta edición del campeonato, y de momento, es el único equipo que se mantiene invicto, tras la eliminación de República Dominicana este domingo, a manos de Estados Unidos.

Sin embargo, aunque la historia ya está escrita, Italia no se conforma. Los dirigidos por el venezolano Francisco Cervelli quieren dar un golpe sobre la mesa y avanzar a la primera Final de su historia, y para lograrlo, han realizado un cambio de última hora en su estrategia, al anunciar a Aaron Nola como su nuevo abridor para medirse a Venezuela.

Nola es, sin duda alguna, un lanzador de muy bien nivel, y respetado en las Grandes Ligas. Eso sí, viene de su peor año en Las Mayores, y además, es bien conocido por casi todos los bateadores venezolanos, que registran números interesantes ante él:

Roster de Venezuela vs Aaron Nola:

Ronald Acuña: 52-16; .308 avg; 1.024 ops; 4 HR; 9 CI

William Contreras: 29-8; .276 avg; .771 ops; 1 HR; 1 CI

Eugenio Suárez: 24-7; .292 avg; .708 ops; 1 HR; 2 CI

Willson Contreras: 23-6; .261 avg; .651 ops; 2 CI

Gleyber Torres: 15-2; .133 avg; .267 ops; 2 CI

Luis Arráez: 12-3; .250 avg; .750 ops; 2 extrabases

Ezequiel Tovar: 9-1; .111 avg; .222 ops; 6K

Salvador Pérez: 8-2; .250 avg; .875 ops; 1 HR; 3 CI

Maikel García: 6-2; .333 avg; .667 ops

Andrés Giménez: 6-2; .333 avg; 1.262 ops; 1 HR; 3 CI

Jackson Chourio: 5-0; 3K

Wilyer Abreu: no se han enfrentado

Javier Sanoja: no se han enfrentado



En definitiva, el bateador criollo que más se ha enfrentado a Aaron Nola es Ronald Acuña Jr., quien además tiene números maravillosos ante este lanzador, a quien ha castigado con hasta cuatro vuelacercas. Cinco de los 13 peloteros venezolanos le han conectado cuadrangulares a Nola, algo a tener en cuenta para este duelo.