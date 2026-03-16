Juan Soto resalta a Dominicana como el "Mejor Equipo", pese a eliminación contra Team USA

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Juan Soto, quien jugó un papel clave en la ofensiva de la selección de la República Dominicana durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, expresó su confianza en que su equipo fue el mejor del torneo antes de ser eliminado este domingo 15 de marzo a manos de Estados Unidos.

Tras la dolorosa derrota por 2-1 en las semifinales, el jardinero tomó la batuta como uno de los referentes por parte de los quisqueyanos y destacó su orgullo por defender a su país y formar parte de una de las mejores selecciones en la historia del certamen. Pese a la eliminación, el patrullero resaltó que el equipo dominicano es la mejor novena que se vio en la cita mundialista.

Aunque no tendrá la oportunidad de levantar la corona este martes 17 de marzo, la superestrellas de New York Mets no tiene dudas de la increíble participación que tuvo el combinado caribeño, quienes se convirtieron en los máximos jonroneros de la historia en una misma entrega del Clásico Mundial.

Juan Soto dice que Dominicana fue el "Mejor equipo"

El partido terminó de una manera controvertida, con una decisión errónea del árbitro principal Cory Blaser. En la novena entrada, con el marcador 2-1 a favor de Estados Unidos y el empate en tercera base, el cerrador de los estadounidenses, Mason Miller, consiguió el último out gracias a un tercer strike cantado sobre Geraldo Perdomo con cuenta llena. La pelota fue lanzada por debajo de la zona, lo que generó una gran controversia, ya que si hubiera sido cantada como bola, Fernando Tatis Jr. habría sido el siguiente bateador, con el corredor de la victoria en primera base.

Mostramos al mundo quién es el mejor equipo de béisbol", dijo Soto según el reporte de Jeff Passan.

La jugada polémica dejó un sabor amargo para la República Dominicana, ya que pudo haber cambiado el curso del juego en ese momento crucial. Sin embargo, Soto se mantuvo firme en su declaración de que el equipo dominicano había demostrado ser el mejor en el Clásico, a pesar de no haber alcanzado la final.