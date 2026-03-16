Aaron Judge rinde pleitesía al Clásico Mundial: "Es más grande y mejor que la Serie Mundial"

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En el corazón de una de las ediciones más vibrantes del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026, una voz autorizada ha lanzado una sentencia que retumba en las oficinas de las Grandes Ligas. Aaron Judge, el actual capitán de los New York Yankees y una de las figuras más emblemáticas del béisbol moderno, ha asegurado que la atmósfera del torneo de naciones supera a la de la mismísima Serie Mundial.

El factor "público" marca la diferencia

Tras el electrizante encuentro entre Estados Unidos y México, que registró un lleno total y una energía pocas veces vista en un diamante, Judge no ocultó su asombro ante los medios.

"La Serie Mundial en la que estuve frente a la multitud que hay aquí y la que tuvimos contra México... es más grande y mejor que la Serie Mundial", afirmó el jardinero estadounidense.

Estas palabras cobran un peso especial viniendo de un jugador que conoce de primera mano la presión y la magnitud de jugar en el Bronx y de disputar el Clásico de Otoño. Para Judge, la pasión desbordada, los cánticos y el orgullo nacional que impregnan las gradas en el WBC ofrecen un espectáculo que trasciende el formato tradicional de la MLB.

¿Cambio de jerarquía en el béisbol global?

Las declaraciones de Judge llegan en un momento en que el Clásico Mundial 2026 ha batido récords de audiencia y asistencia en sedes como Miami, San Juan y Tokio. Mientras que la Serie Mundial representa la cumbre del éxito profesional en clubes, el WBC se ha consolidado como el evento donde el componente emocional y la identidad cultural llevan el juego a otro nivel.

Con el respaldo de sus principales protagonistas, el Clásico Mundial 2026 no solo está entregando un nivel de juego excepcional, sino que está redefiniendo qué significa "el máximo escenario" para un pelotero. Para "El Juez", el veredicto es claro: representar a la nación en este ambiente no tiene comparación.