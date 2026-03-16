Conoce el camino de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

En una noche que ya forma parte de la mitología deportiva del país, Venezuela ha demostrado que el 2026 es el año de su consagración definitiva. Con una victoria 8-5 sobre Japón en el loanDepot Park, el conjunto dirigido por Omar López no solo regresó a las semifinales por primera vez desde 2009, sino que quebró la hegemonía del hasta ahora invencible equipo del sol naciente.

El camino en el "grupo de la muerte"

La trayectoria de la selección en la fase de grupos fue un despliegue de solvencia y poderío, cerrando con un registro de tres victorias y una sola derrota. El camino comenzó con un golpe de autoridad ante Países Bajos, donde el pitcheo abridor de Ranger Suárez neutralizó por completo a los bates europeos para un debut ganador de 6-2.

La ofensiva explotó definitivamente en el segundo encuentro frente a Israel. En una exhibición histórica, Luis Arráez se convirtió en el primer jugador en la historia del Clásico Mundial en registrar dos juegos de múltiples cuadrangulares, liderando la paliza de 11-3. La racha continuó ante Nicaragua, en un duelo donde el bullpen venezolano se mostró intratable para sellar un blanqueo de 4-0. El único traspié llegó en el cierre de la fase ante la República Dominicana, en un auténtico "slugfest" que terminó 7-5 a favor de los quisqueyanos, definiendo así el liderato del grupo.

Cuartos de Final

El cruce de eliminación directa contra Japón fue calificado por la prensa internacional como el mejor partido en la historia del torneo. El encuentro arrancó con un duelo de titanes: Ronald Acuña Jr. castigó a Yoshinobu Yamamoto con un cuadrangular abriendo el juego, mientras que Shohei Ohtani respondió con un proyectil de 114 mph que encendió las alarmas venezolanas.

Sin embargo, la diferencia la marcó la profundidad del equipo criollo. Wilyer Abreu se vistió de héroe en el sexto inning al conectar un vuelacercas de tres carreras ante Hiromi Itoh, dándole la vuelta al marcador de forma definitiva. El cierre fue poético: el prospecto Daniel Palencia retó a Ohtani con fuego puro, dominándolo con un elevado al jardín central para el out 27, desatando el júbilo en Miami y en cada rincón de Venezuela.

Hitos de una gesta histórica

Regreso a la élite: Venezuela rompe una sequía de 17 años sin pisar las semifinales.

Muro derribado: Es la primera victoria oficial de Venezuela sobre Japón en la historia de este torneo.

Rumbo a los JJ.OO.: Al consolidarse como uno de los mejores equipos de América (junto a Dominicana), Venezuela ha asegurado oficialmente su plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Hoy, el "Team Béisbol" se medirá ante la sorprendente Italia en las semifinales, buscando el pase a su primera final histórica contra los Estados Unidos.