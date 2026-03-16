El bullpen de Venezuela dicta cátedra en el Clásico Mundial

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En el béisbol de corto aliento, existe una máxima no escrita: "El pitcheo abridor te mantiene en el juego, pero el bullpen te da los campeonatos". Venezuela ha tomado esta premisa y la ha convertido en su bandera durante este Clásico Mundial de Béisbol 2026. Los números no mienten y la narrativa del éxito vinotinto tiene un protagonista claro: un cuerpo de relevistas que ha silenciado a las mejores ofensivas del mundo.

Una efectividad de élite

A lo largo de la competición, el bullpen venezolano ha trabajado un total de 30.2 entradas, permitiendo apenas 6 carreras limpias. El dominio se traduce en una impresionante efectividad (ERA) de 1.76 y un WHIP de 1.01, lo que significa que apenas permiten un corredor por entrada.

La capacidad de ponche también ha sido clave para salir de situaciones de apremio, registrando 27 abanicados y demostrando un control envidiable al otorgar solamente 8 boletos en todo el trayecto.

Efectividad Inmaculada

Si bien el rendimiento colectivo es excelso, hay cuatro nombres que están operando en una dimensión distinta. El cuarteto conformado por Ángel Zerpa, José Butto, Andrés Machado y Daniel Palencia se ha convertido en un enigma irresoluble para los bates contrarios.

Entre estos cuatro brazos, han acumulado 15.2 episodios de labor (prácticamente la mitad del trabajo total del bullpen) sin permitir una sola carrera limpia (0.00 ERA). Sus métricas parecen sacadas de un videojuego:

Hits permitidos: Solo 5.

Control total: Apenas 1 base por bolas otorgada.

Poder en el brazo: 17 ponches propinados.

WHIP minúsculo: 0.38 (permiten menos de medio corredor por entrada).

La fórmula del éxito de Omar López

Este rendimiento no es producto del azar. La gestión de los brazos por parte del manager Omar López y su coach de pitcheo ha sido quirúrgica. La mezcla de la experiencia de Machado con la potencia joven de Palencia y Butto ha permitido que Venezuela llegue a las entradas finales con una ventaja psicológica sobre sus rivales.

Con la mira puesta en las semifinales, el estado físico y la confianza de este escuadrón será el factor X para que Venezuela intente conquistar su primer cetro mundial.