Albert Pujols lamenta no conseguir el título con Dominicana: "Tenemos que esperar tres años más”

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Después de la dolorosa derrota ante Estados Unidos en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026, el dirigente de la selección de la República Dominicana, Albert Pujols, expresó su orgullo por el desempeño de sus jugadores a lo largo del torneo, donde no lograron acceder a la gran final.

Aunque el resultado final no fue el esperado, el estratega quisqueyano valoró el esfuerzo colectivo de todo el equipo, destacando que el rendimiento general durante el certamen fue admirable y reflejó el compromiso de cada uno de los jugadores. En lugar de enfocarse en la derrota, el mandamás prefirió resaltar lo logrado por su equipo en el campeonato.

Pujols aclaró que su análisis no se centrará en el último lanzamiento del partido, sino en el trabajo conjunto que permitió llegar hasta las semifinales del torneo. Para el coach principal, la clave del éxito de la República Dominicana fue el esfuerzo colectivo y la actitud positiva de los jugadores, quienes lucharon hasta el último momento. Pese a convertirse en el equipo nacional con más cuadrangulares en una misma edición del certamen, los dominicanos quedaron eliminados ante los estadounidenses por marcador de dos carreras por una.

Albert Pujols reconoce el trabajo de Dominicana

Este enfoque resalta el compromiso del equipo y el deseo de representar con honor los colores de su país, a pesar de no haber logrado el objetivo final de coronarse campeones. El ex primera base se quedó con las ganas de levantar el trofeo como coach y deberán esperar tres años para volver a intentarlo.

Primeramente oramos y luego les dije lo orgulloso que estaba de su persona, el staff, Nelson, Vladdy (Vladimir Guerrero padre), Marichal, David Ortiz, Pedro Martínez, Adrián Beltré, Edwin Encarnación, orgulloso de como nos sentimos por cada uno de ellos de como nos representaron. Esto nos une más como país y como peloteros. No logramos nuestra meta y lo difícil es que ahora tenemos que esperar tres años más", declaró Pujols después del revés ante los norteamericanos.

El manager también destacó el aporte de jugadores que demostraron un gran compromiso con la selección, mencionando específicamente a Austin Wells. A pesar de no haber nacido en la República Dominicana, el receptor de New York Yankees mostró un profundo respeto y orgullo por representar al país en el Clásico.