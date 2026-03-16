Clásico Mundial: Estos son los números de los bateadores de Italia contra Keider Montero

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Si bien Keider Montero es un nombre ya establecido en las Grandes Ligas, para la mayoría de peloteros de la Selección de Italia es un completo desconocido. Justamente, esa podría ser una de las claves para que Venezuela pueda imponerse sobre los europeos en la semifinal del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Italia buscará sorprender a Keider

Desde su debut en las Grandes Ligas en 2024, el lanzador venezolano ha enfrentado exactamente a 273 bateadores con el uniforme de los Tigres de Detroit, de los cuales cuatro conforman el actual roster italiano en este torneo.

Las figuras en cuestión son Vinnie Pasquantino, Jakob Marsee, Dominic Canzone y Brayan Rocchio, este último recién incorporado al equipo en calidad de refuerzo para estas instancias. Entre los cuatro le batean para .333 de promedio, con el detalle que son solo nueve turnos en total.

Peloteros de la Selección de Italia vs Keider Montero en la MLB

Vinnie Pasquantino | 4-2 | 1 HR | 3 CI | 1 BB

Jakob Marsee | 2-0 | 1 K

Dominic Canzone | 1-1 | 1 2B

Brayan Rocchio | 2-0

"Trataré de hacer el trabajo que siempre intento cuando salgo a lanzar. Estoy tranquilo. Todos los lanzadores de la selección nos hemos enfocado en atacar a los bateadores y fallar lo menos posible, concentrados en cada pitcheo. Eso nos ha dado resultado", comentó Keider como previa al choque contra los italianos.