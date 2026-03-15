Clásico Mundial: Keider Montero tiene un plan armado para enfrentar a Italia

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En cuestión de horas Keider Montero afrontará el partido más importante de su carrera profesional, al menos hasta ahora. Y es que será el encargado por parte de la Selección de Venezuela de abrir el choque contra Italia, en lo que serán unas semifinales de infarto en este Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Tranquilidad ante todo para Keider

El grandeliga venezolano solo ha visto acción en un encuentro del torneo, y fue durante el pasado lunes 9 de marzo. Allí se enfrentó a la toletería de Nicaragua a lo largo de tres episodios, luego de relevar a Yoendrys Gómez. En total permitió tres imparables y abanicó a dos contrarios mientras estuvo sobre el montículo.

Y es que la elección de Keider Montero llega en el momento perfecto, justo después de esa gran primera presentación con el combinado venezolano. Además, ante la baja de Yoendrys y la participación de Enmanuel De Jesús en la noche del sábado contra Japón, su nombre era el más indicado para iniciar ante Italia.

"Me siento bastante contento por esta oportunidad que me está dando el manager y el equipo de poder abrir ese juego de semifinales, el cual será muy importante para nosotros", dijo en una entrevista para las redes sociales del Team Beisbol Venezuela.

El oriundo de Santa Teresa del Tuy confesó que se siente listo y tranquilo ante el reto, además que mencionó que una de las claves del bullpen venezolano en este Clásico Mundial pasa por buscar esos pitcheos que generen daño a los bateadores, algo que sin duda aplicará en su próxima salida.

"La rutina es la misma, me preparo igual que siempre. Tratar de hacer el trabajo que siempre hago cada vez que voy a lanzar. La verdad que me siento muy tranquilo. He estado pendiente de lo que han hecho los muchachos de atacar a los bateadores, de fallar lo menos posible. Hay que buscar los pitcheos, porque eso es lo que está funcionando aquí", finalizó.