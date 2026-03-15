Clásico Mundial: Daniel Palencia el seguro de vida de Venezuela

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Venezuela sufrió, remontó y venció 8-5 a Japón en un duelo pesado en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. El relevo volvió a ser clave para lograr una remontada que se veía complicada. Para cerrar, Daniel Palencia tuvo una magistral actuación digna del 'Apaga y vámonos'.

Palencia que está acostumbrado a tener momentos de tensión con Cachorros de Chicago; asumió la responsabilidad del noveno episodio con una actuación dominante: 1.0 entrada, 2 ponches, sumó el salvado con solo 13 pitcheos, para desatar la euforia criolla en el Clásico Mundial.

El derecho de 26 años atraviesa un momento estelar tras consolidarse en Grandes Ligas durante la campaña 2025. Su evolución como cerrador le permitió registrar 22 juegos salvados y una efectividad de 2.91, convirtiéndose en una pieza inamovible para el bullpen de Cachorros.

La proyección del diestro apunta a la élite de los relevistas en MLB durante las próximas temporadas. En el Clásico registra: 3 juegos, 3.0 entradas, 1 salvado, 1 boleto, 5 ponches, 0.00 ERA y 0.33 WHIP. Venezuela tiene su seguro para pelear en la novena entrada del campeonato.

Daniel Palencia y su futuro con Cachorros de Chicago

Daniel Palencia luce un futuro brillante dentro de la organización de Cachorros de Chicago tras su reciente evolución. Su capacidad para sostener una efectividad de 2.91 en 54 apariciones lo posiciona como el candidato principal para heredar el rol de cerrador en el equipo.

La gerencia de Cubs valora la consistencia mostrada por el diestro, quien acumuló 22 rescates durante la última temporada. Con un arsenal de pitcheos que superan las cien millas, Palencia se ha convertido en el pilar del bullpen liderando un grupo joven de lanzadores en Chicago.

Mantener la salud será el factor determinante para que el joven maravilla logre establecerse como una estrella de Las Mayores. Si logra evitar las lesiones, el venezolano de 26 años proyecta múltiples temporadas de dominio absoluto con 30+ salvados por temporada.

Venezuela clasificado al beisbol olímpico en Los Ángeles en 2028

El triunfo 8-5 de Venezuela le dio el cupo olímpico que otorgaba el torneo para el béisbol de Los Ángeles 2028, junto con República Dominicana como las dos mejores selecciones americanas. Estados Unidos, no está contada por que está clasificado por ser sede.