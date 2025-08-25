Daniel Palencia se convierte en el tercer cerrador criollo en lograr este hito con los Cachorros (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Los Cachorros de Chicago están totalmente encendidos, y si alguien ha podido colaborar a ese buen momento de forma recurrente es el venezolano Daniel Palencia. El criollo se ha afianzado como el cerrador del equipo, gracias a un rendimiento que, al menos de momento, ha superado cualquier expectativa que se tuviera sobre él.

El oriundo de San Carlos ha sido un brazo sumamente confiable para su equipo en los momentos de apremio, en donde ha sabido sacar su potencia y su temple, para rescatar al equipo y asegurar ventajas mínimas en el último episodio.

Este domingo 24 de agosto, Daniel Palencia subió nuevamente al montículo con la misión de ponerle el candado a un nuevo triunfo de los Cachorros, quienes llegaron al noveno episodio con ventaja de 4-3 sobre los Angelinos. El derecho se mostró sólido nuevamente, para asegurarse su vigésimo rescate de la campaña, y así ingresar a un listado muy exclusivo de taponeros criollos en Chicago.

Daniel Palencia y un exclusivo club

Con su rescate ante los Angelinos de Los Ángeles, Daniel Palencia llegó a la excelente cifra de 20 juegos salvados en lo que va de la temporada 2025 de las Grandes Ligas. De esta manera, el cojedeño se convirtió en el tercer cerrador venezolano en tener una campaña con al menos dos decenas de rescates con el uniforme de los Cachorros.

El primero en lograrlo fue Héctor Rondón, quien lo hizo además en par de ocasiones, al acumular 29 salvamentos en 2014 y 30 en el año 2015. Luego fue el turno de Adbert Alzolay, quien en el año 2023 salvó 22 compromisos con este mismo uniforme.

Además, la temporada en general de Daniel Palencia está siendo para enmarcar. En 46 apariciones y 47.2 entradas de labor, el serpentinero tiene efectividad de 1.89 y WHIP de 1.01, además de tener 20 salvados en 22 oportunidades. Sin duda, un año de consolidación para el joven lanzador de 25 años de edad.