Shohei Ohtani jonronea y provoca alucinante marca de jonrones en MLB (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani sentenció la victoria de Los Angeles Dodgers con dantesco cuadrangular en la jornada de este domingo en las Grandes Ligas. El japonés la desapareció en el noveno inning para que su equipo venciera (8-2) a los San Diego Padres desde el Petco Park.

El bateador designado continúa encaminado a un nuevo en Las Mayores y llegó a 45 jonrones en la presente temporada. El bambinazo fue una contundente conexión que se perdió de vista a 108 millas por hora y recorrió 409 pies de distancia. El superestrella destacó en el partido de 4-1 con una remolcada y par de anotadas para evitar una posible barrida ante los frailes.

Además de afianzarse entre los líderes jonronero en la actual campaña, Ohtani provocó un registro de poder que muy poco que se ha visto en la historia de MLB. El nipón se igualó en el primer lugar de cañonazos junto a Kyle Schwarber (Philadelphia Phillies).

Ohtani registro marca de jonrones en MLB

Ohtani se convirtió en el tercer jugador en alcanzar al menos 45 jonrones en la temporada, uniéndose a Cal Raleigh (49) y Kyle Schwarber (45) en este exclusivo grupo de poder ofensivo. Este logro marca apenas la tercera vez en la historia de las Grandes Ligas que al menos tres jugadores alcanzan los 45 cuadrangulares antes de que termine agosto, de acuerdo con OptaSTATS.

Antes de la vigente temporada, Mark McGwire, Ken Griffey Jr., Sammy Sosa y Mo Vaughn fueron los primeros en superar esa cifra de jonrones en 1998, y Barry Bonds, Sammy Sosa y Luis González repitieron en la edición 2001.

En el caso de Ohtani, este desempeño no solo reafirma su estatus como uno de los peloteros más completos y dominantes de la MLB, sino que también lo posiciona como protagonista en una carrera por el liderato de jonrones en la temporada 2025. El japonés colecciona números increíble con promedio al bate de .280, 45 cuadrangulares, 84 remolques, 122 anotadas y un OPS de 1.008 en 128 juegos.