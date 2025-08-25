Así se pone la tabla de posiciones en la MLB tras culminar una nueva semana (+comodín)

Una nueva semana de Las Mayores se dio por culminada este domingo, 24 de agosto y como todos los días, más en estas fechas, es importante observar cómo quedó la tabla de posiciones, tras los recientes resultados.
NOTAS RELACIONADAS
En esta oportunidad, hay que resaltar que la cima del Oeste en la Liga Nacional sigue"ardiendo", motivado a que los Dodgers de los Angeles derrotaron a los Padres de San Diego y los igualaron nuevamente.
Posiciones en la Liga Americana:
División Este
- Azulejos de Toronto (76-55)
- Medias Rojas de Boston (71-60)
- Yankees de Nueva York (70-60)
- Rays de Tampa Bay (63-67)
- Orioles de Baltimore (60-70)
División Central
- Tigres de Detroit (78-54)
- Reales de Kansas City (67-64)
- Guardianes de Cleveland (64-65)
- Mellizos de Minnesota (59-71)
- Medias Blancas de Chicago (47-83)
División Oeste
- Astros de Houston (72-59)
- Marineros de Seattle (70-61)
- Rangers de Texas (66-66)
- Angelinos de Los Ángeles (61-69)
- Atléticos (60-72)
Comodín en la Liga Americana:
- Medias Rojas de Boston (+1)
- Yankees de Nueva (+0.5)
- Marineros de Seattle -
- Reales de Kansas City (3).
- Rangers de Texas (4.5).
Posiciones en la Liga Nacional:
División Este
- Phillies de Filadelfia (76-54)
- Mets de Nueva York (69-61)
- Marlins de Miami (61-69)
- Bravos de Atlanta (59-71)
- Nacionales de Washington (53-77)
División Central
- Cerveceros de Milwaukee (81-50)
- Cachorros de Chicago (76-55)
- Rojos de Cincinnati (68-63)
- Cardenales de San Luis (64-67)
- Piratas de Pittsburgh (57-74)
División Oeste
- Padres de San Diego (74-57)
- Dodgers de Los Angeles (74-57)
- Cascabeles de Arizona (64-67)
- Gigantes de San Francisco (63-68)
- Rockies de Colorado (37-94).
Comodín en la Liga Nacional
- Cachorros de Chicago (+6.5)
- Dodgers de Los Angeles/Padres de San Diego (+4.5)
- Mets de Nueva York -
- Rojos de Cincinnati (1.5)
- Cardenales de San Luis (5.5).