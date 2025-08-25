Así se pone la tabla de posiciones en la MLB tras culminar una nueva semana (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva semana de Las Mayores se dio por culminada este domingo, 24 de agosto y como todos los días, más en estas fechas, es importante observar cómo quedó la tabla de posiciones, tras los recientes resultados.

En esta oportunidad, hay que resaltar que la cima del Oeste en la Liga Nacional sigue"ardiendo", motivado a que los Dodgers de los Angeles derrotaron a los Padres de San Diego y los igualaron nuevamente.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (76-55)

Medias Rojas de Boston (71-60)

Yankees de Nueva York (70-60)

Rays de Tampa Bay (63-67)

Orioles de Baltimore (60-70)

División Central

Tigres de Detroit (78-54)

Reales de Kansas City (67-64)

Guardianes de Cleveland (64-65)

Mellizos de Minnesota (59-71)

Medias Blancas de Chicago (47-83)

División Oeste

Astros de Houston (72-59)

Marineros de Seattle (70-61)

Rangers de Texas (66-66)

Angelinos de Los Ángeles (61-69)

Atléticos (60-72)

Comodín en la Liga Americana:

Medias Rojas de Boston (+1) Yankees de Nueva (+0.5) Marineros de Seattle - Reales de Kansas City (3). Rangers de Texas (4.5).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (76-54)

Mets de Nueva York (69-61)

Marlins de Miami (61-69)

Bravos de Atlanta (59-71)

Nacionales de Washington (53-77)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (81-50)

Cachorros de Chicago (76-55)

Rojos de Cincinnati (68-63)

Cardenales de San Luis (64-67)

Piratas de Pittsburgh (57-74)

División Oeste

Padres de San Diego (74-57)

Dodgers de Los Angeles (74-57)

Cascabeles de Arizona (64-67)

Gigantes de San Francisco (63-68)

Rockies de Colorado (37-94).

Comodín en la Liga Nacional