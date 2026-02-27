MLB

MLB: Eduardo Rodríguez mete miedo en su debut del Spring Training

Theoscar Mogollón González
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 08:59 pm

Los Reales de Kansas City sufrieron la versión dominante del lanzador venezolano

Eduardo Rodríguez ya afiló su brazo para lo que será el Clásico Mundial de Beisbol 2026. En la jornada de este jueves en el Spring Training, el lanzador venezolano no dio tregua a los Reales de Kansas City mientras estuvo sobre el montículo, por lo que fue clave en la victoria por 13 a 10 de los D-backs de Arizona.

Con solo 11 lanzamientos dominó a los tres primeros bateadores y así resolvió sin nada de inconvenientes el primer episodio. Sin embargo, para el segundo capítulo toleró tres sencillos, aunque una doble matanza que protagonizaron Ketel Marte y Geraldo Perdomo alivió lo que pudo ser una entrada complicada.

De esa manera, Eduardo Rodríguez cumplió con creces en su primera apertura de los entrenamientos primaverales. Ahora su próximo objetivo será reportarse con Venezuela para terminar de finiquitar la planificación de los primeros cuatro encuentros del Clásico Mundial.

A falta de una confirmación oficial, es muy probable que E-Rod sea el elegido por el manager Omar López para enfrentar a República Dominicana, o incluso en el propio debut a Países Bajos.

