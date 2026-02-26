MLB: Carlos Carrasco sufre la ley del ex con los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

En cuestión de un año Carlos Carrasco pasó de lanzar para los Yankees de Nueva York en el Spring Training, a enfrentarlos. Ahora, con el uniforme de los Bravos de Atlanta, los sufrió en la tarde de este jueves y cargó con la derrota tras finalizar el choque con pizarra de 7 a 3.

Carrasco no vio luz

Para esta cita, el lanzador venezolano apenas completó 1.2 innings de labor con cuatro imparables, cinco carreras, una base por bolas y un ponche. Cabe recordar que en su anterior salida no permitió anotaciones tras dos entradas.

En el mismo primer capítulo fue vapuleado por los bates neoyorquinos y con dos outs. Jazz Chisholm Jr. inició la fiesta con un jonrón de dos rayitas, Ryan McMahon continuó con un doble que remolcó otras dos, mientras que José Caballero terminó la faena con otro batazo de dos almohadillas.

El objetivo de Carlos Carrasco en estos entrenamientos primaverales es tratar de ganarse un puesto en la rotación de Atlanta, equipo que lo tomó de waivers a finales de julio para enviarlo a su sucursal Triple-A. De hecho, vale agregar que solo vio acción en 11 compromisos durante toda la zafra 2025 de las Grandes Ligas.