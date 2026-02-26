Miguel Cabrera seguirá teniendo este récord para venezolanos en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Se acerca el inicio del Clásico Mundial de Beisbol, en su edición del año 2026, una competición que desata pasiones entre los fanáticos de la pelota en todo el mundo, y que sin duda alguna ha ganado muchísimo terreno con el paso de los años gracias a las emociones que despierta y a las estrellas que participan en él.

Venezuela tiene el honor de haber estado en las cinco ediciones previas del torneo, y 2026 no será la excepción. El combinado patrio saltará al diamante nuevamente con el mismo objetivo: buscar conseguir su primer campeonato mundial y mejorar la actuación de 2009, que hasta ahora es la mejor, al haber caído en semifinales.

Eso sí, este Clásico Mundial tendrá un sabor distinto para Venezuela, ya que será el primero en el que no participe el que tal vez es el mejor pelotero criollo de todos los tiempos, Miguel Cabrera. "Miggy" participó en las cinco ediciones anteriores, lo que le deja una marca difícil de superar.

Miguel Cabrera y su marca de longevidad

Y es que, en efecto, Miguel Cabrera jugó en las cinco primeras ediciones del Clásico Mundial de Beisbol, lo que significa que estuvo presente en 2006, 2009, 2013, 2017 y 2023. El maracayero es el único jugador criollo que ostenta dicho honor, y además, acumula nada más y nada menos que 25 encuentros disputados en la competición, siendo evidentemente líder entre criollos.

Sus más cercanos perseguidores son Magglio Ordóñez, Bob Abreu y Carlos Guillén, quienes jugaron 13 compromisos con Venezuela en esta competición. Con 12 duelos se encuentran Víctor Martínez, Ramón Hernández, Endy Chávez, José Altuve y Francisco "Kid" Rodríguez.

Ante la ausencia de José Altuve para la edición de 2026, no parece haber ningún pelotero que se perfile para tumbar esta marca de Miguel Cabrera en el futuro cercano, por lo que hay que valorar el buen nivel y la vigencia que tuvo "Miggy" a lo largo de su carrera en el beisbol.