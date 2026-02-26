Luis Sáez y Gallant Greta: El rugido de la revancha en el The Very One Stakes G3

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 28 de febrero, la cartelera especial programada por el hipódromo de Gulfstream Park, Florida, tiene estipulado el The Very One Stakes G3 de $175,000, que conforma uno de los nueve stakes registrados en el día del Fountain of Youth G2, prueba que otorga puntos en la ruta al Kentucky Derby G1.

Esta prueba atrajo nueve yeguas maduras que se medirán a una distancia de 1,800 metros en pista de grama. Grupo que lidera Gallant Greta, que estará bajo la conducción del jinete Luis Sáez para el entrenador Michael Maker.

Gulfstream Park: Gallant Greta lista para dar la sorpresa

La décima carrera de la jornada del sábado en Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, fue reservada para el The Very One Stakes G3 de $175,000, competencia en la que está presente Gallant Greta, que enfrentará a ocho rivales especialistas en la superficie.

La hija de Twirling Candy debutó esta temporada con un noveno lugar en el Christophe Clement Stakes G3, en enero en este circuito que formó parte de la cartelera de la Pegasus World Cup Day. Gallant Greta, antes de su estreno este año, llegó segunda en el Via Borghese Stakes, luego de haber conseguido un triunfo para ejemplares ganadores. Con una campaña de tres victorias en 13 presentaciones, la nieta de Empire Marker tiene $280,840 en producción para Jordan Wycoff.

La revancha del Via Borghese Stakes

No Show Sammy Jo, ganadora del Via Borghese Stakes en diciembre en Gulfstream Park, donde derrotó a Gallant Greta, debutó este año también en el Christophe Clement Stakes G3, con un séptimo lugar detrás de la ganadora, Speed Shopper. La hija de Lope de Vega (IRE) surge como una de las rivales a considerar. Por lo que la revancha está puesta en escena.

La nómina del The Very One Stakes G3 de $175,000 la completan: Just Basking, Venencia, Candy Quest, For Flaying, Dona Clota, Fantasy Performer y Love Song. Esta prueba tiene como hora de inicio a las 5:04 p.m., hora de Venezuela.