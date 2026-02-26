¡Atención! Yonkleiver Díaz reaparece el domingo con tres montas claves para la R10

Suscríbete a nuestros canales

Yonkleiver Díaz es un jinete que reaparece el domingo en el hipódromo La Rinconada, por lo que se ha mostrado su esfuerzo, su disciplina y su constancia. Solo espera visitar al recinto de ganadores en la presente temporada.

Por esta razón, este jueves 26 de febrero, el látigo profesional conversó muy amablemente en entrevista para Meridiano Web, por lo que fue muy preciso en los detalles de cada uno de sus tres compromisos con el propósito de que la fanaticada hípica esté bien orientada de cara a la décima reunión.

Meridiano Web: Entrevista Jinete La Rinconada

Un gran saludo para ti Yonkleiver. Reapareces con tres montas para este domingo y de parte del equipo de Meridiano Web te deseamos mucha suerte. Arranca en la cuarta competencia con la yegua Victoria de Oro del preparador Heli García Jr.

- Un saludo para toda la afición de Meridiano y muchas gracias por la entrevista. Esta semana reaparezco luego de 15 días de suspensión. Efectivamente empiezo con tres montas. Inicio con la yegua Victoria de Oro, la conozco a la perfección. En su última logré la victoria con ella. Esperamos hacer una buena actuación.

Luego en la primera válida para el 5y6 dominical, serás el encargado de conducir al debutante importado Macho Abarrio (USA).

- Es un caballo que debuta aquí en Venezuela. Todos sus ejercicios lo han hecho muy bien, pero cómo va a su debut, esperamos que haga una buena carrera.

Terminas tus montas en la cuarta válida con la yegua Provenza en yunta con Rubén Lanz.

-Una yegua que si tiene una buena partida estaremos decidiendo.