MLB: Javier Sanoja se prepara para ser el arma secreta de Venezuela en el Clásico Mundial

Luego de un 2025 de consolidación, Javier Sanoja viene con la mayor energía posible a 2026, en donde cumplirá uno de los grandes sueños que puede cumplir un pelotero: representar a su país en el Clásico Mundial de Beisbol. El utility criollo, ganador de un Guante de Oro en 2025, será un comodín interesante para Venezuela, y su preparación ha iniciado bien.

Con más de 300 turnos al bate en la campaña anterior, el maracayero se convirtió en una pieza importante dentro de un equipo de Miami que apuesta a la juventud. Además, la polivalencia que ofrece el toletero de 23 años de edad es una herramienta sumamente valorada, por lo que a la selección nacional le viene bien lo que ha hecho hasta ahora en los entrenamientos primaverales.

Javier Sanoja se pone a tono

En lo que va de Spring Training, Javier Sanoja ya acumula siete turnos al bate, en los que ha logrado conectar par de imparables. Además, tiene también un doble y una carrera impulsada, lo que le ha servido para lograr promedios sólidos de .286/.286/.429/.715 hasta los momentos.

Además, ya tiene 10 entradas acumuladas defendiendo la segunda base, y otras cinco en el campocorto, por lo que poco a poco empieza a mostrar esa versatilidad que lo ha convertido en una pieza importante en las Grandes Ligas, y que lo harán un comodín realmente útil para el manager Omar López en el Clásico Mundial de Beisbol.