MLB: Jackson Chourio y los cuatro pasos para su temporada 40-40

Jackson Chourio ha dejado de ser una simple promesa para establecerse como una realidad en las Grandes Ligas. Tras concretar dos campañas consecutivas de 20+ HR y 20+ BR; el venezolano ha reivindicado su lugar en la ofensiva de Cerveceros de Milwaukee.

Durante el 2025, Chourio demostró que posee las herramientas para dominar múltiples facetas del juego. Su capacidad para combinar poder y velocidad lo sitúa en un grupo selecto de peloteros jóvenes. El impacto de su bate ya es una garantía para la ofensiva de Cerveceros.

Sin embargo, para alcanzar el olimpo de las superestrellas, Jackson aún debe pulir detalles técnicos en su mecánica y disciplina. El objetivo del Club 40-40 aparece en el horizonte como la meta definitiva para su carrera. Lograrlo requiere ejecutar un plan de trabajo constante.

Chourio y sus cuatro pasos para el 40-40

Jackson Chourio es un pelotero de solo 21 años, aún tiene un largo camino para alcanzar el 40-40. Sin embargo, siguiendo sus cuatro pasos, podrá ejecutar la marca en un corto periodo. El venezolano tiene las herramientas necesarias para sentarse en la mesa de los otros 6 peloteros.

Paso 1 - Salud y Durabilidad:

La base del éxito reside en disputar al menos 151 encuentros. Tras jugar 148 juegos en su debut y superar molestias en los isquiotibiales, el criollo requiere un acondicionamiento de élite. Mantenerse sano permitirá que sus volúmenes estadísticos alcancen niveles legendarios.

Paso 2 - Disciplina y visión en el plato:

Reducir el K-rate por debajo del 22% permitirá que Jackson tenga mejores turnos y mayor probabilidad de conectar batazos de cuatro esquinas. Al mejorar su visión en el plato, llegará a base más seguido, garantizando oportunidades para robar bases con regularidad.

Paso 3 - Potencia Sostenida:

El reto es saltar de 21 a 40 cuadrangulares. Para lograrlo, Chourio debe aumentar su Barrel% por encima del 15% y mejorar su conexión hacia su banda. Aunque las proyecciones sitúan su tope cerca de los 30 estacazos, una disciplina en el plato superior acelerará su ritmo.

Paso 4 - Velocidad Agresiva:

Con una velocidad de sprint ubicado en el top 10% de la liga, el zuliano tiene el motor para robar 40 almohadillas. La clave será reducir los outs en segunda base y aprovechar la agresividad de Milwaukee. Emular a figuras como Ronald Acuña Jr requiere un timing perfecto.

Está claro que para lograr el 40-40 tendrán que pasar un par de años. No se mejora de la noche a la mañana ciertas cuestiones técnicas que tiene el talentoso pelotero venezolano. El 30-30 será el primer objetivo y luego de superar los cuatro pasos, será 1/7 con la legendaria marca.

Proyección de Jackson Chourio con Cerveceros de Milwaukee en 2026

Baseball-Reference presenta una proyección normal para Jackson Chourio de cara al 2026. Sin embargo, está claro que el pelotero venezolano tiene como objetivo el 30-30. Luego de alcanzarlo, el de Cerveceros de Milwaukee, buscará la marca por excelencia.

Proyección de Chourio en 2026:

- 508 turnos, 81 anotadas, 142 hits, 30 dobles, 3 triples, 21 jonrones, 76 impulsadas, 19 bases robadas, 37 boletos, 110 ponches, .280 promedio, .330 OBP, .474 SLG, .804 OPS