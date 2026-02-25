¿Ya olvidó a Candela? Alejandro Sanz tendría un romance con una reconocida actriz

Suscríbete a nuestros canales

El cantautor español, Alejandro Sanz, vuelve a estar bajo la lupa y no precisamente por su exitosa gira “¿Y Ahora Qué?”, sino por los crecientes rumores que señalan un posible romance con la actriz peruana, Stephanie Cayo.

Desde que el intérprete de “Corazón partío” llegó a Sudamérica para sus conciertos, la atención de los medios ha girado hacia su vida sentimental. Esto ocurre a dos meses de que se confirmara que Alejandro y Candela Márquez, habían terminado su relación.

La polémica que envuelve a Alejandro Sanz

La presencia de Stephanie junto a Alejandro Sanz en varias fechas de su reciente tour por Colombia, Ecuador y Perú, generó una ola de especulaciones sobre un posible vínculo más allá de la amistad.

Las cámaras de televisión y medios de espectáculo captaron a la actriz en sectores privilegiados durante los conciertos, lo que no tardó en despertar una vez más los rumores de un acercamiento más allá de la que mantienen desde hace años.

No obstante, la situación alcanzó el máximo durante la presentación del español en Guayaquil, Ecuador, cuando fue visto siendo acompañado de la actriz y, al terminar el concierto, salieron tomados de la mano.

Vale resaltar que, a finales de 2023, Stephanie y Alejandro ya habían atravesado por esta clase de especulaciones, pero, en su momento, la peruana se encargó de asegurar que, ambos solo mantenían una relación de amistad.

¿Quién es Stephanie Cayo?

Stephanie Cayo, de 37 años, es una reconocida actriz, cantante y bailarina peruana con una trayectoria que se remonta a sus primeros papeles protagónicos en producciones televisivas juveniles.

A lo largo de su carrera, ha desarrollado una fuerte presencia en el mundo del entretenimiento latino, teniendo participaciones en proyectos como: “Besos Robados”, “La marca del deseo”, “El Comandante” y “El Secretario”.

Además de su carrera artística, su vida personal ha sido objeto de interés mediático. Cayo estuvo casada con el empresario estadounidense Chad Campbell y, tuvo una relación de idas y venidas con el actor español, Maxi Iglesias.