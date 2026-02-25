MLB: Willson Contreras y el jonrón que incendia la rivalidad con Yankees

Willson Contreras es de las incorporaciones que Medias Rojas de Boston hizo para la temporada 2026. El venezolano llega para cubrir la primera base, pero de a poco se ha ganado a la afición. De hecho, tras conectar su primer cuadrangular envió un recado a Yankees que incendia la rivalidad.
Contreras no tardó en demostrar su poder con la franela de Red Sox. Durante el último juego de Spring Training contra Piratas de Pittsburgh, el venezolano conectó su primer jonrón, confirmando que su adaptación a Boston va positiva y con muchos opciones de mejorar hasta el inicio de la campaña.
Tras su vuelacerca, Willson envió un mensaje directo al corazón de su acérrimo rival: "No voy a venir a los Boston solo para que me gusten los Yankees, porque eso no va a suceder... Espero que los fanáticos Nueva York comiencen a odiarme, ya que jugaré con intensa emoción".
¿Qué esperar de Willson Contreras con Medias Rojas de Boston en 2026?
A Willson Contreras solo le piden dos cosas en Red Sox: ser constante con su defensa en primera base y poder conectar batazos importantes en el año. No le piden 40 HR, solo ser ese bateador que el equipo ha necesitado a lo largo de los últimos años.
Si el venezolano logra tener continuidad en la primera base, será sumamente importante. Ya que es una posición donde han batallado en los últimos 2 años. De hecho, contar con Contreras es un seguro de defensa al cuadro interior, capaz de lograr las jugadas complicadas y fáciles.
A nivel ofensivo, con impulsar 70 carreras y conectar 20-25 cuadrangulares la gerencia de Boston se da por satisfecha. El objetivo del equipo es dar un paso más en la postemporada en 2026. Para lograrlo necesitan una sólida defensa y apoyar a una rotación que parece la mejor de MLB.
Proyección de Willson Contreras con Red Sox en 2026
Willson Contreras afronta un reto importante en su carrera con Medias Rojas de Boston en 2026. Llega a un equipo que aspira a la postemporada y un poco más, pero que necesita de mucho apoyo ofensivo. En ese contexto, Baseball-Reference proyecta números importantes para el venezolano.
Proyección de Contreras para 2026:
- 448 turnos, 63 anotadas, 114 hits, 26 dobles, 1 triple, 19 jonrones, 65 impulsadas, 6 bases robadas, 49 boletos, 126 ponches, .254 promedio, .346 OBP, .444 SLG, .790 OPS