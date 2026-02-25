Champions League: Por esta razón Mbappé se queda fuera de la convocatoria por el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Se ha confirmado la baja de Kylian Mbappé para el partido de vuelta de los Playoffs entre el Real Madrid y Benfica, que se jugará este miércoles 25 de febrero en el Santiago Bernabéu. Los merengues buscan sellar su clasificación a los octavos de final en la UEFA Champions League y lo harán sin la presencia de su principal figura en la presente temporada.

El francés continúa arrastrando problemas en su rodilla izquierda y no se encuentra en condiciones ni siquiera para ayudar al equipo en caso de emergencia. Se trata de una baja muy sensible para Álvaro Arbeloa, en una ausencia que, además, podría prolongarse más de lo esperado.

Según Marca, el delantero permanecerá apartado hasta que se solucionen definitivamente sus molestias en la rodilla izquierda. El objetivo es que pueda reaparecer al cien por cien en la próxima ronda de la Champions, siempre y cuando el equipo logre la clasificación, con la mira puesta en la segunda semana de marzo. Además, el jugador no estaría del todo satisfecho con la manera en que se han gestionado sus dolencias, por lo que se busca una solución definitiva que le permita encarar el tramo decisivo de la temporada en plenitud.

Real Madrid sin Mbappé

En lo inmediato, su ausencia ante el Benfica deja al Real Madrid huérfano en ataque. Aunque Vinícius Jr. atraviesa uno de sus mejores momentos de la campaña, el conjunto blanco pierde a su principal referente ofensivo y, con él, un total de 38 goles que ahora deberá suplir en una cita decisiva.

El francés no ha podido recuperarse por completo de sus dolencias y ha estado en un ida y vuelta en las convocatorias de la Casa Blanca desde que salió por primera de la lista a principio de diciembre, con algunas decisiones cuestionables tanto por parte del jugador como de los servicios médicos.