Champions League: Kylian Mbappé se lesiona y podría perderse la vuelta en el Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha recibido un golpe durísimo en las horas previas al partido más importante de lo que va de 2026.

Según ha adelantado el diario francés L'Equipe y ha confirmado el especialista en fichajes Fabrizio Romano, Kylian Mbappé no estará disponible para el duelo de vuelta de los play-offs de la UEFA Champions League contra el Benfica.

El delantero francés no ha superado las pruebas médicas realizadas esta mañana en la ciudad "merengue".

La rodilla izquierda dice "basta"

La información detalla que el astro galo ha vuelto a sentir un dolor agudo en su rodilla izquierda, una zona que le ha venido dando problemas en las últimas semanas.

Aunque el cuerpo médico y el propio jugador intentaron forzar hasta el último minuto para estar en el Santiago Bernabéu, los resultados de las pruebas han sido claros, no está en condiciones de competir al máximo nivel.

El rompecabezas de Arbeloa

Este revés trastoca por completo los planes de Álvaro Arbeloa. En la rueda de prensa previa, el técnico español había dejado entrever que confiaba en contar con su artillería pesada, pero ahora deberá buscar soluciones de emergencia para defender el 1-0 obtenido en la ida en Lisboa.

Con Vinícius Jr. como líder indiscutible del ataque, el español podría optar por incluir a Gonzalo García para mantener el dinamismo, o reforzar el mediocampo con Brahim Díaz para tener más control frente al planteamiento de José Mourinho.

El Real Madrid se juega mañana su permanencia en la máxima competición europea sin su máximo referente goleador, en una noche que exigirá la mejor versión de sus estrellas y el apoyo incondicional de un Bernabéu que espera otra noche mágica.