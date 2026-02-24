Este sería el nombre que Daniela Alvarado le pondría a su bebé que falleció

Suscríbete a nuestros canales

El pasado fin de semana, el actor venezolano José Manuel Suárez, dio la triste noticia de la trágica muerte de su hija con Daniela Alvarado, después de 22 semanas de gestación.

A través de un mensaje en redes sociales, expresó que, la pequeña nació prematura y, lamentablemente su cuerpecito “no estaba lo suficientemente desarrollada para sobrevivir fuera del vientre materno”, lo que generó una ola de apoyo para la familia.

La pareja, que ya había presentado formalmente el pasado 1 de enero de 2026 a su primera hija, Olivia, ahora enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida familiar.

Daniela Alvarado se pronuncia

Después de lo sucedido, la protagonista de “Juana, La Virgen”, reapareció con un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde detalló el profundo dolor que siente por la pérdida de su segunda hija.

En sus palabras, la actriz confesó que, “no hay una palabra para describir la pérdida de un hijo”, y agradeció por el breve pero significativo tiempo en que su hija estuvo con ellos. Alvarado también destacó el amor incondicional que siente por su familia y el apoyo que ha recibido.

“Siempre formarás parte de mí, de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma, porque Dios es tan grande que no importa los años que pasen, de mi piel siempre saldrás tú”, escribió en el post de Instagram.

De inmediato, cientos de seguidores dejaron su dosis de cariño en la publicación, así como hicieron lo propio diferentes figuras de la industria del entretenimiento como Norkys Batista, Hilda Abrahamz, Rosmeri Marval, Viviana Gibelli, Luis Olavarrieta, entre otros.

El nombre de la pequeñita

En la misma publicación, Daniela reveló que su niña se llamaría Cordelia y, aunque se desconoce el motivo por el cual la pareja eligió ese nombre, al investigar en la web distintos reportes afirman que, tiene un significado profundo y lleno de simbolismo.

El nombre Cordelia es de origen latino y celta y se interpreta comúnmente como “corazón” o “hija del mar”, representando cualidades de amor, fuerza y belleza clásica.

Además, el nombre ha sido inmortalizado en la literatura gracias a la obra “King Lear” de William Shakespeare, donde Cordelia es presentada como una figura de amor sincero y lealtad, lo que podría haber inspirado a los artistas a elegir dicho nombre.