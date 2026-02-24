La Vinotinto

Sudamericano Femenino Sub-20: ¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial?

Las chamas deben jugar contra Colombia y Brasil en las últimas fechas del hexagonal final

Por

Carlos Mora
Martes, 24 de febrero de 2026 a las 03:26 pm
Sudamericano Femenino Sub-20: ¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial?
Foto Cortesía - FVF
Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Femenina está a las puertas de hacer historia. Tras un hexagonal final de máxima intensidad en el Sudamericano Sub-20, las "chamas" de Ángel Hualde llegan a la cuarta jornada con el destino en sus manos.

NOTAS RELACIONADAS

Con Brasil y Ecuador ya clasificados, quedan solo dos boletos disponibles para la cita mundialista de Polonia 2026, y Venezuela tiene la primera gran oportunidad de asegurar uno.

Así marcha la tabla

Tras el valioso empate 2-2 ante Ecuador en la última jornada, la Vinotinto se ubica en puestos de clasificación directa.

Posición Selección Puntos Dif. Gol Estado
Brasil 9 +7 Clasificado
Ecuador 7 +2 Clasificado
Paraguay 4 0 -
Venezuela 2 -2 -
Colombia 1 -2 -
Argentina 1 -5 -

 

¿Cómo clasifica Venezuela mañana?

Para que la selección nacional celebre su clasificación este mismo miércoles 25 de febrero, deben cumplirse dos condiciones matemáticas simultáneas.

Si Venezuela vence a las "cafeteras", llegaría a cinco puntos. Esto eliminaría matemáticamente a Colombia de la pelea por superar a las criollas (ya que solo podrían aspirar a 4 puntos en la última fecha).

Por su parte, si la "albiceleste" pierde, se quedaría estancada en un punto con solo tres por disputar. Al ser Venezuela inalcanzable para ellas, el cupo mundialista quedaría blindado.

Una victoria sacaría directamente a un rival del camino. Colombia, que venció a Venezuela 1-0 en la fase de grupos, llega herida y obligada a ganar. Mientras que, las criollas buscarán imponerse para terminar el torneo, como mínimo, en la cuarta posición (úlimo billete a Polonia).

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras HINAVA
Martes 24 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol