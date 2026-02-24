Sudamericano Femenino Sub-20: ¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Femenina está a las puertas de hacer historia. Tras un hexagonal final de máxima intensidad en el Sudamericano Sub-20, las "chamas" de Ángel Hualde llegan a la cuarta jornada con el destino en sus manos.

Con Brasil y Ecuador ya clasificados, quedan solo dos boletos disponibles para la cita mundialista de Polonia 2026, y Venezuela tiene la primera gran oportunidad de asegurar uno.

Así marcha la tabla

Tras el valioso empate 2-2 ante Ecuador en la última jornada, la Vinotinto se ubica en puestos de clasificación directa.

Posición Selección Puntos Dif. Gol Estado 1° Brasil 9 +7 Clasificado 2° Ecuador 7 +2 Clasificado 3° Paraguay 4 0 - 4° Venezuela 2 -2 - 5° Colombia 1 -2 - 6° Argentina 1 -5 -

¿Cómo clasifica Venezuela mañana?

Para que la selección nacional celebre su clasificación este mismo miércoles 25 de febrero, deben cumplirse dos condiciones matemáticas simultáneas.

Si Venezuela vence a las "cafeteras", llegaría a cinco puntos. Esto eliminaría matemáticamente a Colombia de la pelea por superar a las criollas (ya que solo podrían aspirar a 4 puntos en la última fecha).

Por su parte, si la "albiceleste" pierde, se quedaría estancada en un punto con solo tres por disputar. Al ser Venezuela inalcanzable para ellas, el cupo mundialista quedaría blindado.

Una victoria sacaría directamente a un rival del camino. Colombia, que venció a Venezuela 1-0 en la fase de grupos, llega herida y obligada a ganar. Mientras que, las criollas buscarán imponerse para terminar el torneo, como mínimo, en la cuarta posición (úlimo billete a Polonia).