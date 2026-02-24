La Vinotinto Femenina quiere la revancha ante Colombia en el Sudamericano

Suscríbete a nuestros canales

La Selección Femenina de Venezuela se encuentra ante su reto más grande en el Torneo Sudamericano Sub-20.

Este miércoles, las dirigidas por Ángel Hualde se enfrentarán a Colombia por la cuarta jornada del hexagonal final, en un duelo donde solo sirve sumar de a tres para mantener viva la esperanza de clasificar a la Copa del Mundo de la categoría.

Tras un inicio titubeante en la fase decisiva, las guerreras criollas necesitan recuperar la memoria futbolística que las hizo brillar en la primera ronda.

Errores que han costado caro

A diferencia de la solvencia mostrada al inicio del torneo, la Vinotinto ha atravesado un bache de resultados en esta fase final (dos empates y una derrota en tres presentaciones).

Las desatenciones en la última línea han sido el "talón de Aquiles" del equipo, permitiendo goles que han privado a Venezuela de victorias que parecían encaminadas.

El cuerpo técnico de Hualde ha trabajado intensamente en la corrección de estos fallos, sabiendo que ante una delantera tan explosiva como la colombiana, cualquier parpadeo puede ser definitivo.

Buscan la revancha

El destino vuelve a cruzar a estas dos selecciones tras una fase de grupos sumamente reñida en el Grupo A. En aquella instancia, las posiciones fueron de infarto, con Colombia líder con ocho puntos y Venezuela en el segundo lugar, con siete unidades.

En el enfrentamiento directo previo, el conjunto cafetero se llevó la victoria por la mínima (1-0), en un partido donde la Vinotinto compitió de tú a tú pero careció de contundencia.

Mañana en el Estadio Luis Alfonso Giagni, el escenario será distinto, la presión máxima y el margen de error inexistente. Un triunfo venezolano inyectaría una dosis de moral necesaria y permitiría llegar a la última jornada dependiendo de sí mismas para sellar el boleto internacional.