La Vinotinto femenina no encontró el triunfo por segunda jornada y deja abierta su clasificación al Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Femenina Sub-20 volvió a la acción este domingo 22 de febrero en el Sudamericano de la categoría. Lo hizo para encarar su tercera jornada en el hexagonal final con Ecuador como rival de turno en el césped del Estadio Carfem.

Las criollas, por segunda jornada en esta instancia clave, no pudieron sumar de tres y dejaron pasar nuevamente una oportunidad de oro para acercarse mucho más al sueño mundialista, tras empatar a dos goles con las ecuatorianas.

Las dirigidas por Ángel Hualde venían de un resultado negativo, después de no poder sacar alegrías en el duelo con las paraguayas y caer con marcador de 0-2, a las que había derrotado por el mismo marcador en la fase inicial del torneo.

Por tanto, para este encuentro era indispensable evitar dejar unidades en el camino, mientras se acerca todo al desenlace. Los goles por Venezuela los firmaron Melanie Chirinos (p), 45+5’, y acto seguido Fabiana Hernández al 46’.

¿Cómo quedó la Vinotinto en la tabla de posiciones?

En este momento todo está en veremos y abierto hasta la última jornada. Las criollas ahora mismo estarían dentro de la Copa del Mundo al ocupar la cuarta plaza con dos puntos, con la otra igualdad que dejaron con Argentina (2-2).

Pese a estar dentro de la clasificación, el equipo no puede aflojar y mucho menos confiarse, porque ese sitial está amenazado con selecciones como la propia Argentina (un punto) y Colombia (sin puntos, pero tiene que jugar la jornada tres con Paraguay).

El equipo líder del hexagonal es Brasil, que camina con paso perfecto, tras ganar sus tres partidos hasta el momento, seguido de Ecuador con siete unidades y Paraguay con tres (a falta de su partido con Colombia, con el que pudiera llegar a seis).

La Vinotinto aún tiene dos jornadas por jugar en esta instancia y volverá a la acción el próximo miércoles 25 de febrero, cuando le toque medirse con Colombia, en lo que se prevé un duelo completamente clave para lo que viene. Luego las criollas cerrarán el hexagonal contra Brasil el sábado 28 del mismo mes.