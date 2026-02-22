Fleet Street confirma su momento y se queda con la Condicional de la reunión nueve

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Internacional La Rinconada tiene este domingo la realización de la jornada de carreras número nueve del primer meeting de la temporada 2026, con una agenda de 11 competencias donde en la última prueba antes del inicio del juego del 5y6 nacional se disputa una Condicional Especial para yeguas de cuatro o más años en recorrido de 1.200 metros.

La Rinconada: Fleet Street gana la Condicional Especial del domingo en La Rinconada

Con una salida limpia y peleada desde el principio, la yegua importada Fleet Street consiguió su segunda victoria de manera consecutiva y la primera del año en su reaparecida en la arena de Coche luego de 70 días sin competir.

Los parciales de la competencia fueron de 23.4 en los primeros 400 metros, 46.2 en la media milla y un tiempo final de 71.4 en los 1.200 metros para la hija del semental Street Boos en Summers Hope por Summer Front, la cual ahora tiene una marca en el país de siete victorias en diez presentaciones y ocho 18 de forma general, sumando sus compromisos en Estados Unidos.

La yegua pagó un monto mínimo de 110 bolívares a ganador, al igual que el place, por su parte, el place de Bella Catira, segunda en la prueba fue de Bs. 135.35.