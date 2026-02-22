¡Histórico! La MLS rompe récords de asistencia en el LA Memorial Coliseum

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Soccer (MLS) ha iniciado su campaña de 2026 enviando un mensaje contundente al mundo: el fútbol en Norteamérica ha alcanzado una nueva dimensión. En una noche eléctrica en el histórico LA Memorial Coliseum, se registró una asistencia oficial de 75,673 aficionados, estableciendo múltiples marcas que reescriben los libros de historia de la liga.

Un opening day para la eternidad

El encuentro, que enfrentó al club local LAFC contra el Inter Miami, superó todas las expectativas de convocatoria. Los hitos logrados durante la jornada del 21 de febrero de 2026 incluyen:

Récord histórico de opening day: Se convirtió en la mayor multitud jamás registrada para una jornada inaugural en la historia de la MLS.

Segunda mayor asistencia en un partido: La cifra de 75,673 espectadores se posiciona como la segunda más alta para un solo encuentro de temporada regular en la historia de la liga.

Líder mundial del día: El partido fue el evento futbolístico con mayor asistencia a nivel global durante esa jornada.

El efecto de las estrellas en Los Ángeles

La elección del LA Memorial Coliseum como sede para este partido inaugural resultó ser una decisión maestra. El recinto, testigo de Juegos Olímpicos y eventos históricos, lució un lleno total que refleja el crecimiento exponencial del interés por el fútbol local, impulsado en gran medida por la constelación de estrellas que militan en ambas escuadras.

Este récord es una prueba fehaciente de que la MLS está logrando competir en capacidad de convocatoria con las ligas más tradicionales del mundo, consolidando a Los Ángeles como uno de los epicentros del fútbol global.