Daniela Alvarado y José Manuel Suárez anuncian el fallecimiento de su hija

Por medio de un comunicado el actor venezolano José Manuel Suárez informó que su esposa Daniela Alvarado perdió a la bebé luego de 22 semanas de gestación.

La pequeña criatura nació prematura y su cuerpo aún no se encontraba lo suficientemente desarrollado para sobrevivir fuera del vientre materno. Hace tres días, la pareja de actores venezolanos había compartido la feliz noticia de su embarazo en redes sociales.

El 01 de enero de 2026, Daniela y José Manuel anunciaron la adopción de Olivia, una pequeña que ha llenado de alegría a los esposos y el sueño de ser padres.

Daniela Alvarado en recuperación

Según detalló, Daniela Alvarado se encuentra “bien”, pero se mantiene en proceso de recuperación, por lo que se mantendrá alejada del ojo público.

Asimismo, extendió un agradecimiento a todos sus seguidores y personas que los acompañaron durante el embarazo por sus “oraciones, bendiciones y abrazos”. Por último, pidió discreción para toda la familia que atraviesa un momento muy difícil.

Apoyo de la comunidad artística

Varias personalidades del espectáculo venezolano se sumaron a la cadena de oraciones, buenos deseos y apoyo incondicional al matrimonio con mensajes de amor en la publicación.

Viviana Gibelli, Patricia Schwarzgruber, Crisol Carabal, Maite Delgado, Eduardo Rodríguez, Giolitti, fueron algunos de los que se pronunciaron.