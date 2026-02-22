Farándula

Daniela Alvarado y José Manuel Suárez anuncian el fallecimiento de su hija

El actor venezolano compartió la triste noticia en un comunicado donde pide discreción y respeto en medio de su pérdida 

Por

Kleimar Reina
Domingo, 22 de febrero de 2026 a las 10:59 am
Daniela Alvarado y José Manuel Suárez anuncian el fallecimiento de su hija
Daniela Alvarado y José Manuel Suárez pierden a su bebé / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Por medio de un comunicado el actor venezolano José Manuel Suárez informó que su esposa Daniela Alvarado perdió a la bebé luego de 22 semanas de gestación.

NOTAS RELACIONADAS

La pequeña criatura nació prematura y su cuerpo aún no se encontraba lo suficientemente desarrollado para sobrevivir fuera del vientre materno. Hace tres días, la pareja de actores venezolanos había compartido la feliz noticia de su embarazo en redes sociales.

El 01 de enero de 2026, Daniela y José Manuel anunciaron la adopción de Olivia, una pequeña que ha llenado de alegría a los esposos y el sueño de ser padres.

Daniela Alvarado en recuperación

Según detalló, Daniela Alvarado se encuentra “bien”, pero se mantiene en proceso de recuperación, por lo que se mantendrá alejada del ojo público.

Asimismo, extendió un agradecimiento a todos sus seguidores y personas que los acompañaron durante el embarazo por sus “oraciones, bendiciones y abrazos”. Por último, pidió discreción para toda la familia que atraviesa un momento muy difícil.

Apoyo de la comunidad artística

Varias personalidades del espectáculo venezolano se sumaron a la cadena de oraciones, buenos deseos y apoyo incondicional al matrimonio con mensajes de amor en la publicación.

Viviana Gibelli, Patricia Schwarzgruber, Crisol Carabal, Maite Delgado, Eduardo Rodríguez, Giolitti, fueron algunos de los que se pronunciaron.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park
Domingo 22 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula