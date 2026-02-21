Rawayana y Juan Luis Guerra se juntan por primera vez en concierto

Suscríbete a nuestros canales

Durante su presentación en el Estadio Cibao en Santiago de los Caballeros, Juan Luis Guerra recibió en el escenario a Rawayana para interpretar uno de sus éxitos.

La agrupación venezolana fue uno de los artistas invitados del cantautor dominicano en una velada musical con cientos de fanáticos. El vocalista Beto Montenegro y Juan Luis Guerra unieron sus voces para cantar “El Niágara en Bicicleta”, en una presentación que recibió los aplausos del recinto.

Para darle un toque de modernidad y llegar a un público más joven, el cantante venezolano interpretó su tema “Feriado”, con el cual fue aplaudido y coreado por el público dominicano.

En redes sociales, el artista criollo publicó una foto acompañado del maestro definiéndolo como un día histórico en su carrera.

Juan Luis Guerra y su 4.40

República Dominicana vibró al ritmo de Juan Luis Guerra en un concierto memorable. El cantautor abrió con “Rosalía” para poner el ambiente en el Estadio Cibao con alrededor de 18 mil personas.

El repertorio incluyó temas emblemáticos como "La travesía", "La llave de mi corazón", "Vale la pena" y "Como yo", en un evento caracterizado por el romanticismo, merengue y la bachata.

Otros invitados que encendieron la noche fueron Frank Ceara, con quien interpretó el tema “Así de bonito”, además, Maridalia Hernández, Mariela Mercado y Roger Zayas, integrantes de su formación original, para interpretar el tema "Tú".