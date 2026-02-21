LaLiga: Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota del Real Madrid ante Osasuna

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid llegó a la jornada 25 de LaLiga como líder del torneo y con la misión de ganar para asegurarse la permanencia en la cima. Sin embargo, en su visita a Osasuna no pudo sacar el resultado esperado y puso en riesgo el sitial de honor en el certamen.

Los merengues cayeron casi sobre la hora en el Estadio El Sadar con un gol de otro partido de Raúl García de Haro al 90'. Ese tanto firmó el 2-1 definitivo, que deja en veremos el liderato merengue, que disfrutan actualmente.

Justamente, porque la oncena dirigida por Álvaro Arbeloa quedó con 60 puntos en el conteo, por los 58 que registra el FC Barcelona y que con ganar su partido en la fecha (ante Levante este domingo) podría retomar la guía del pelotón en la competición.

En cuanto al podio del torneo doméstico, es completado por Villarreal con 48 unidades, una suma que puede aumentar con su duelo en la fecha ante Valencia. Le sigue en el recorrido Atlético de Madrid con 45 puntos (sin jugar aún, tiene su partido contra Espanyol), para que Betis (42) cierre el cuadro de los primeros cinco, después de empatar (1-1) con Rayo Vallecano.

¿Cómo está la zona baja de LaLiga?

El otro torneo que siempre se lleva mucha atención, que no es otro al que compiten los equipos que luchan por la permanencia, también está muy igualado. Para que se tenga una idea, desde el puesto 11° hasta el 18°, que inicia el descenso, solo hay una diferencia de cinco puntos.

Getafe ocupa esa posición 11 con 29 unidades, las mismas que Girona, que tiene menor diferencial de goles (-8 vs -14). Luego siguen en este orden dentro de la permanencia: Sevilla (26), Rayo (26), Alavés (26), Valencia (26) y Elche (25), mientras en descenso figuran Mallorca (24), Levante (18) y Real Oviedo (17).

El resto de la jornada de LaLiga se completará este domingo con el duelo estelar entre Barcelona y Levante, completando la fecha Getafe-Sevilla, Celta-Mallorca, Villarreal-Valencia y Alavés-Girona.