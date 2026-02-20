Barcelona se frota las manos con el talento del hijo de Szczęsny

Suscríbete a nuestros canales

Hay que hablar de Wojciech Szczęsny. Sí, ese guardameta que volvió del retiro para echar una mano al FC Barcelona en la 2024-25 y desde ahí se ganó el cariño de un gran sector de los culés.

Reconocido como uno de los mejores porteros de la década, tras pasar por clubes como Arsenal, Roma y Juventus, llegó al vestuario azulgrana para tomar las riendas de una valla muy tocada tras la Ter Stegen.

Lo peculiar de toda la historia es que este no sería el único favor que el polaco dejaría al cuadro catalán, en unos días en los disfruta de la vida en la 'Ciudad Condal', en la que vive con sus dos hijos: Kacper Szczęsny, nacido en 2017, y Leonard Szczęsny, nacido en 2020.

Ahora bien, el gran revuelo recientemente lo está causando Kacper, quien está integrado en la academia del club y sus videos están generando reacciones positivas en las fracciones de la institución.

Szczęsny: el último gran favor a Barcelona

Lo dicho. Luego de volver del retiro, el guardameta aún tendría un favor más por hacer al club y peculiarmente está asociado a su pequeño hijo. Y es que la entidad podría estar en presencia de una de las joyas del futuro.

Kacper, contrario a su papá, no utiliza los guantes para jugar ni se enamoró de la portería. Más bien, salió a aquellos enamorados en la idea de marcar goles. Y, a decir verdad, en los videos virales de él está demostrando mucha capacidad en ese apartado.

En uno de los últimos goles marcados por el pequeño Szczęsny se pudo ver una jugada a lo Messi, dejando rivales apilados en el camino y definiendo de gran manera ante el portero rival.

Aunque es muy temprano para sacar cualquier conclusión sobre el hijo de Szczęsny y su posible futuro en el fútbol, desde luego en Barcelona están siguiendo de cerca ese talento por si años más tarde lo disfrutan en el primer equipo.