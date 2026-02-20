Barcelona fue sancionado por la UEFA

Suscríbete a nuestros canales

El pasado miércoles la UEFA compartió una información que pasó desapercibida en primer momento, pero que trajo consecuencias para el FC Barcelona y desde un ámbito que duele: el económico.

El máximo ente del balompié europeo publicó las respectivas sanciones disciplinarias ligadas a la séptima jornada de la 'fase liga' de la Champions League 2025/26 y entre los protagonistas estaba el cuadro azulgrana.

Los hechos merecedores del castigo tuvieron lugar el día que los culés se midieron al Slavia Praga, encuentro en el se llevaron la mejor parte con un marcador de 2-4, tras un doblete de Fermín López y los goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski.

¿Por qué UEFA sancionó al Barcelona?

El club catalán recibió un castigo en multa de 15.500 euros por el comportamiento de sus seguidores en el estadio, que encendieron bengalas y habrían violado el artículo 16 (c) del Código Disciplinario de la UEFA.

A su vez, la entidad deberá pagar otros 15.000 euros debido a un retraso registrado a la hora de saltar al terreno de juego para el segundo tiempo, incumpliendo el artículo 11 (h) del mismo reglamento.

En todo esto también se dejó una advertencia para todos los encargados de asegurarse de cumplir las medidas, antes de castigos más severos en caso de reincidencia.

Estas dos infracciones le han generado a los culés un total en pagos de 30.500 euros. Aunque la cifra es mejor a la de Slavia, que también recibió una multa. En este caso los locales fueron castigados con una cantidad de 20.000 euros. Eso sí, la razón para el equipo checo se debió al bloqueo de la salida de los aficionados (artículo 38 de la regulación de la UEFA sobre seguridad y protección), 20.000 euros más también por el encendido de bengalas, para un total de 40.000 euros.