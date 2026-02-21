Así le fue a los venezolanos que debutaron en el Spring Training con Yankees

Suscríbete a nuestros canales

Durante este viernes, 20 de febrero, comenzaron los entrenamientos primaverales de cara a la temporada 2026 de las Grandes Ligas y repasaremos la actuación de los primeros venezolanos que vieron acción en este Spring Training, quienes lo hicieron con Yankees de Nueva York.

Los jugadores de posición Kenedy Corona y Alí Sánchez, además del relevista derecho Kervin Castro; fueron los primeros tres de los siete criollos en el Bronx que saltaron al terreno.

Kervin Castro lució solvente en su relevo:

El más sobresaliente entre los peloteros venezolanos, fue el relevista Kervin Castro. El lanzallamas lanzó un episodio completo sin complicaciones, iniciando con el pie derecho en su misión de hacer el equipo grande de los Yankees desde el comienzo de la zafra.

Castro, enfrentó a cuatro bateadores, otorgando solamente un pasaporte y realizó solamente 12 lanzamientos. El derecho lució con mucha confianza en las primeras de cambio.

Kenedy Corona se luce en el jardín central:

Por su parte, Kenedy Corona, sobresalió en el área donde recibe más atributos, con el guante. Eso debido a que el jardinero custodiaba el center field, cuando Pete Alonso conectó un batazo que parecía sin enemigos.

Sin embargo, Corona le corrió en diagonal con su velocidad característica, para luego deslizarse de manera perfecta en la misma carrera, decapitando un extrabase al slugger de Baltimore. En ofensiva, Kenedy se fue de 1-0, con un boleto recibido.

En lo que respecta a la situación de Alí Sánchez, fue alineado como bateador designado y se fue en blanco en tres apariciones al plato.