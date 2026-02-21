¡Hijo de gato, caza ratón! Hijo del ex grandeliga William Bergolla sorprende en su primer juego del Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

La presencia venezolana comenzó a dar de que hablar positivamente en las primeras de cambio del Spring Training de cara a la zafra 2026 de la Major League Baseball y los dos que fueron probados en esta jornada por Chicago White Sox hicieron el trabajo.

En su primer choque de pretemporada, los Medias Blancas superaron cómodamente 8 carreras por 1 a su rival cercano, los Cubs y el primero en colaborar, fue el joven prospecto William Bergolla Jr.

William Bergolla Jr. la ve clarita en su debut:

"Hijo de gato, caza ratón", es una frase muy popular entre el gentilicio venezolano y que aplica bastante bien a la disciplina del beisbol. En esta ocasión, quien espera seguir los pasos de su padre y llegar a Grandes Ligas, es el infielder de 21 años William Bergolla Jr.

Bergolla Jr., vio la pelota "clarita" en esta jornada, tras irse de 2-2, con un par de dobles y una carrera anotada. Una actuación ofensiva que sorprendió al staff de White Sox, luego de divisar el buen estado en el que llegó este joven infielder venezolano.

Durante la temporada anterior, Bergolla militó en la sucursal Doble A, donde acumuló 139 indiscutibles, 19 tubeys, dos, 36 remolcadas, 70 anotadas, se robó 40 almohadillas y dejó su average en .286. Durante la off season, el bateador zurdo trabajó en un menudo incremento de poder a su swing.

Jairo Iriarte no dio libertades:

Otro que está en la búsqueda de un cupo, este entre los lanzadores de los Medias Blancas, es el derecho Jairo Iriarte, quien igualmente debutó este viernes y dejo una buena impresión.

El relevista actuó durante un capítulo completo, en el cual le conectaron un imparable, no permitió anotaciones y logró ponchar a dos oponentes; para empezar su andar en este 2026 con el pie derecho.

Iriarte espera volver este año a la gran carpa, donde no ve acción desde 2024, cuando hizo su debut.