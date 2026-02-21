Yangel Herrera se sincera sobre sus constantes lesiones

Suscríbete a nuestros canales

El futbolista venezolano Yangel Herrera es uno de los embajadores criollos con mayor peso internacional ahora mismo por el país, sin embargo a lo largo de su carrera -sobre todo en el último tiempo- ha sufrido en un aspecto que no le ha permitido despegar mucho más: las lesiones.

Justamente, el mediocampista habló de este tema en una entrevista que le hicieron en El Diario Vasco, desde donde contó cómo vivió esos distintos momentos de su carrera.

Precisamente, con su nuevo club, la Real Sociedad ha tenido que pasar por esta situación, tras varios meses fuera de la acción y solo 275' minutos jugados a los largo de la campaña, entre siete juegos (liga y Copa del Rey).

"Pasaba ya cuando iba a volver (las recaídas de las lesiones). Me quedaban pocos días para entrar con el grupo y volvía todo a cero. Físicamente no lo sufres mucho, pero mentalmente es donde realmente lo sufres. Y es una de las cosas que vengo trabajando muchísimo, a nivel mental, que es donde sufres", expresó.

Yangel Herrera reconoce que ha cambiado cosas

Pese a lo constantes de esos parones físicos, que le han costado incluso partidos con la Vinotinto, el mediocampista asume que sigue sin estar mentalizado para estas cosas.

"Ya tengo mí rutina porque ya conozco mí cuerpo. Son muchísimos años estando a nivel profesional. No lo tengo para nada normalizado (las lesiones), lo que hago día a día es en pro de mí bienestar, de cuidarme, estar disponible, estar sano y de rendir que tengo y que he demostrado todo este tiempo", apuntó.

Luego agregó sobre sus ajustes para evitar las recaídas: "En eso estoy. Claro que he cambiado cosas, que he cambiado mí rutina desde hace mucho tiempo y día a día trabajo para estar bien".

Por lo pronto, Yangel Herrera en este momento está integrándose nuevamente a la dinámica de la Real, en manos actualmente del técnico Pellegrino Matarazzo, quien considera que el venezolano será un jugador útil para el cierre de la temporada.