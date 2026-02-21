¿Conocías a estos 10 emblemáticos personajes que fueron vitales en la inclusión del beisbol?

El beisbol es un deporte que cuenta con una historia sumamente rica y tiene muchas etapas, siendo una de las más difíciles la inclusión de personajes de raza negra, hasta que se estableció la inquebrantable unidad.
NOTAS RELACIONADAS
No obstante, en esta ocasión es fundamental nombrar a varios personajes que marcaron una pauta más allá de los peloteros, como los recordados Jackie y Frank Robinson.
Frank Robinson comanda la lista:
Es por esa razón, que en esta oportunidad, nombraremos una lista emitida por la MLB de 10 pioneros de color en los cargos de manager y otras aristas de trabajo en las oficinas.
Quien comanda este listado es igualmente Frank Robinson, quien no solamente destacó como pelotero, sino también como dirigente, siendo el primer estratega de piel oscura en Las Mayores.
10 personajes emblemáticos de raza negra en la MLB:
- Frank Robinson: primer manager de raza negra en la MLB, debutando en 1975 con Indios de Cleveland, actualmente conocidos como Guardianes.
- Cito Gaston: primer manager campeón en la MLB, proclamándose monarca en 1992 con Toronto Blue Jays.
- Rube Foster: fundador de la Liga Nacional de peloteros oscuros en 1920.
- Bill Lucas: primer manager general en la MLB de piel oscura, con los Bravos de Atlanta en 1976.
- Bob Watson: primer manager general de raza negra en ser ganador de la Serie Mundial.
- Emmett Ashford: primer unpire de color en la MLB (1965).
- Buck O'Neil: primer coach negro en la MLB, debutando en 1962 con Chicago Cubs.
- Bill White: primer locutor de raza negra en la MLB, haciéndolo desde la campaña de 1971 perteneciente a Yankees de Nueva York.
- Edgar Manley: primera mujer en ser seleccionada para el Salón de La Fama en 2006, tras ser propietaria de los Newark Eagles.
- Alex Pompez, quien ayudó a organizar la primera Serie Mundial en la Liga de hombres de color en 1924.