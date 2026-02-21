¿Conocías a estos 10 emblemáticos personajes que fueron vitales en la inclusión del beisbol?

Suscríbete a nuestros canales

El beisbol es un deporte que cuenta con una historia sumamente rica y tiene muchas etapas, siendo una de las más difíciles la inclusión de personajes de raza negra, hasta que se estableció la inquebrantable unidad.

No obstante, en esta ocasión es fundamental nombrar a varios personajes que marcaron una pauta más allá de los peloteros, como los recordados Jackie y Frank Robinson.

Frank Robinson comanda la lista:

Es por esa razón, que en esta oportunidad, nombraremos una lista emitida por la MLB de 10 pioneros de color en los cargos de manager y otras aristas de trabajo en las oficinas.

Quien comanda este listado es igualmente Frank Robinson, quien no solamente destacó como pelotero, sino también como dirigente, siendo el primer estratega de piel oscura en Las Mayores.

10 personajes emblemáticos de raza negra en la MLB: