Talentos de "Estrellas y Deportes" acompañaron a Carlos Vives en Premio Lo Nuestro

Carlos Vives realizó una increíble presentación en Premio Lo Nuestro 2026, en el Kaseya Center de Miami. El artista de 64 años, estuvo acompañado por un grupo de personas en el escenario, entre ellas dos hermosa conductoras y modelos venezolanas.

Se trata de Victoria Abuhazi e Ismelys Velásquez presentadores del programa “Estrellas y Deportes”, de nuestra planta Meridiano Televisión.

Victoria e Ismelys brillando

Todo comenzó con la presentación del colombiano de su tema “Te dedico”, volteándose para darle a Ismelys una hermosa flor blanca y decirle unas palabras.

“Te dedicó el último disco”, expresó Carlos a la hermosa morena, quien sonrió y aceptó con enorme emoción el regalo del intérprete y ganador de múltiples premios.

Del otro lado estaba Victoria, la guapa rubia muy al estilo Barbie, viendo la escena de su amiga con emoción.

Un gran momento para la carrera de las conductoras que participaron en el Miss Venezuela, que las lanzó a la televisión como dos promesas que hoy van escalando.

Ambas acompañaron al intérprete en toda la presentación, que finalizó con el aplausos y gritos del público.

Talento en el Super Bowl

La Miss La Guaira 2020 y Miss Distrito Capital 2023, llevan varios días en Estados Unidos, donde realizaron una cobertura exclusiva para Meridiano Televisión del Super Bowl 2026.

Las bellezas estuvieron en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, muy emocionadas de vivir la experiencia y ver el medio tiempo del Super Bowl, que realizó Bad Bunny.