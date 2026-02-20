José Mourinho rompe el silencio tras lo ocurrido con Vinicius y reconoce cómo está su equipo

Suscríbete a nuestros canales

El partido de ida entre Benfica y Real Madrid, en los playoffs de la Champions League, dejó mucha tela que cortar más allá de 0-1 parcial para los merengues. Primero, por el episodio entre Vinicius y Gianluca Prestianni, pero luego por las declaraciones que hizo el propio José Mourinho al término del juego.

Esas palabras fueron muy replicadas en el mundo porque el portugués criticó abiertamente la actitud del futbolista merengue, que -desde su juicio- provocó a la afición roja y blanca presente en el Estadio Da Luz.

Lo cierto es que después de todo ese tsunami, que impedirá al propio técnico sentarse en el banquillo en la vuelta, tras recibir una tarjeta roja por cuestionar el arbitraje, rompió el silencio y se refirió cómo está su equipo ahora mismo.

¿Qué dijo José Mourinho sobre el hecho de Vinicius y Prestianni en su más reciente aparición?

El veterano estratega de 63 años de edad solo dejó respondió preguntas a la televisión del Benfica (BTV), lo hizo en la previa del partido de los suyos ante el AVS por liga. No recibió preguntas del resto de los medios de comunicación portugueses, algo acostumbrado en el DT.

El luso reconoció que ha tenido que afrontar un reto complejo después de lo sucedido, entre la serie de cuestionamientos a su jugador y el linchamiento moral de un sector de la opinión pública: “No ha sido fácil gestionar emocionalmente todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo”.

Pese a esto, optó por referirse a lo que hicieron sus dirigidos en el compromiso: “El partido fue realmente exigente en todos los aspectos. Hasta el minuto 50, fue un partido de máxima intensidad, tanto física como tácticamente, que requirió la concentración necesaria para jugar a ese nivel".

Luego agregó: "Pero mañana (sábado ante el AVS) hay un partido importante para nuestras ambiciones y sueños. Ganar es fundamental. Necesitamos concentrarnos y estar a nuestro máximo nivel”.

Finalmente, el tema de Vinicius y Prestianni sigue abierto para lo que será la vuelta de esa serie, en un partido programado para el miércoles 25 de febrero, sin José Mourinho en el banquillo.