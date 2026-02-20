Última hora: Así queda el resultado del ajuste de la gran opción de Gaceta Hípica que podrá ganar en la carrera de los acumulados

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de La Rinconada presenta su reunión número 09 el domingo 22 de febrero, la cual presenta un total de 11 carreras, entre ellas una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas.

La undécima competencia, sexta válida para el juego del 5y6 dominical, es una prueba para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, debutantes o no ganadoras ganadoras, en distancia de 1.200 metros, por lo que la estrategia será la clave para decidir a la ganadora de llevarse la carrera de los acumulados.

La Rinconada: Gran Opción Gaceta Hípica 5y6 R09 Datos Hípicos

La alazana Preciosa (número 14), participa en esta válida, con la monta del jinete profesional e internacional Juan Pablo Paoloni (ARG) y presentado por Humberto Correia para los colores del Stud Los Audaces.

La nacida y criada en el Haras La Orlyana regresa a la pista caraqueña luego de 84 días sin correr y se perfila como la primera favorita, al mismo tiempo es la gran opción para Gaceta Hípica.

En su actuación del día 30 de noviembre de 2025, la cincoañera fue capaz de arribar segunda pese a sufrir tropiezos en los metros finales a cabeza de la ganadora importada Rachells Manía (USA).

Ajuste: La Rinconada

La pupila de Correia salió este jueves 19 de febrero a la pista caraqueña y galopó dos vueltas, en pelo informado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas