¡Ojo con Queen Vision! La estadística infalible que la une a Riccardo D’Angelo para el 5y6 dominical

Para el aficionado del deporte hípico, cada partida es tradición y adrenalina, mientras que, para el apostador, es el escenario donde el análisis estratégico desafía al azar. Este domingo 22 de febrero, La Rinconada vivirá su novena reunión del año con un programa de 11 competencias que promete emociones de alto calibre.

La novena del programa, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional, es reservada para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo), para el trayecto de 1.100 metros.

La alazana seisañera Queen Vision (número 7), es una de las participantes e hija de he Great War en Rosa Linda, reaparece tras 224 días de inactividad y lo hace bajo la cuadra del reconocido entrenador Riccardo D’Angelo y bajo la conducción del aprendiz Isaac Espinel, quien descarga 4 Kg.

En su última actuación pública, del día 13 de julio del año 2025, la pupila de D’Angelo se llevó la victoria con apenas 1 cuerpo de ventaja, dejó un tiempo de 66 segundos exactos para el mismo trayecto de 1.100 metros.

Aunque las reaparecidas siempre generan dudas, los números de su entrenador son contundentes. Riccardo D’Angelo posee un notable 28% de efectividad con ejemplares que regresan a la pista, acumulando 26 victorias en 94 presentaciones bajo esta condición en el óvalo de Coche.

Tras este balance positivo, la pupila del Stud RBD Services tendrá el reto de sacudirse el óxido de la inactividad para conquistar su primera victoria del 2026. ¿Logrará Queen Vision, imponer su clase o pesará el tiempo sin correr? La respuesta estará en la arena este domingo.