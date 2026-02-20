¡Oficial! Conoce el nuevo valor de la jugada para los hipódromos de La Rinconada y Valencia

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos celebra este domingo 22 de febrero la reunión número nueve del primero meeting del presente año, con una agenda de 11 carreras, y el juego del 5y6 nacional a partir de la sexta prueba y una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro años en delante de lotes ganadores.

Aumento del valor para las jugadas

A través de las redes sociales del Instituto Nacional de Hipódromos, en sus siglas INH, anunció esta mañana del viernes 20 de febrero, los nuevos montos por concepto de jugadas en la taquilla, que entrarán en vigencia a partir de este domingo cuando se dispute la reunión nueve de la presente temporada en el hipódromo La Rinconada, en su primer mitin anual.

En el comunicado expresado por la red "X", el INH indicó: "El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informa al público en general, el nuevo ajuste de valores establecidos para las distintas jugadas hípicas en los Hipódromos Nacionales.

Ganador Bs. 100,00

Place Bs. 100,00

Exacta: Bs. 100,00

Trifecta: Bs. 50,00

Superfecta: Bs. 40,00

Doble Perfecta: Bs. 20,00

Triple Apuesta: Bs. 50,00

Pool de 4: Bs. 50,00

5y6: Bs. 20,00

Loto: Bs. 50,00

Estos nuevos montos expresados, llegan para suplir el anterior que fue establecido el pasado 15 de mayo 2025.