Alavés vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 25 de la Liga se jugará el próximo lunes 23 de febrero a las 16:00 horas.

Así llegan Alavés y Girona

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés consiguió sólo un punto en su último partido frente a Sevilla, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 6 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Barcelona. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 4.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Girona resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo cuarto puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (7 PG - 8 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 60 24 19 3 2 34 2 Barcelona 58 24 19 1 4 39 3 Villarreal 48 24 15 3 6 19 12 Girona 29 24 7 8 9 -14 14 Alavés 26 24 7 5 12 -9

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga

Fecha 26: vs Levante: 27 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Valencia: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Villarreal: 13 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 26: vs Celta: 1 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Levante: 7 de marzo - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Athletic Bilbao: 14 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Girona, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

