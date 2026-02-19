A esta hora: Revelamos los ejemplares con mayor fuerza y la jugada larga para la R09 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La programación dominical en La Rinconada presenta un total de 11 competencias para su novena reunión del año. La jornada incluye una Condicional Especial y el esperado inicio del 5y6 nacional en la sexta competencia.

Larastone: Fue capaz de arribar quinta en su competencia de hace 15 días y no lo hizo mal. En su cuadra hay mucho optimismo porque se ha mantenido muy bien y a base de galopes, por lo que este domingo demostrará todo su potencial.

Catire Pedro: El planteamiento de la carrera favorecerá su actuación. Si logra mantenerse por el puesto 1 será un firme contendiente en los metros decisivos. Cabe destacar que sus actuaciones anteriores han sido buenas manteniéndose con mucha altura.

Bella Zafiro: Le tocó el turno a la yegua alazana y por el ajuste previo nos hace pensar que será difícil que la derroten, pues repite en la monta del aprendiz Ángel Ybarra jinete habitual y de confianza del Stud “Excelso”.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención, aficionados que buscan jugar más allá del ganador: Esta información es clave para sus combinaciones. Una de las candidatas que más gusta para este tipo de jugadas es la yegua Rompeparadigmas, participante en la cuarta válida del 5y6

Esta competencia es para yeguas nacionales e importadas de 6 y más años, ganadoras de una y dos carreras. Rompeparadigmas será montada por el jinete sensación Oliver Medina, por lo que se convierte en una opción muy sólida.