“Camaguan” Rivero: “Si esta yegua lograr salir en la punta, va a ser difícil que le ganen”

Uno de los jockeys de más confianza que hay en la actualidad en el hipódromo La Rinconada, es el guariqueño José Alejandro Rivero, quien ha comenzado el primer meeting de competencias con tres victorias en su cuenta, y para la reunión número nueve de la temporada, ha firmado cinco compromisos de montas de 11 competencias que se realizarán.

En entrevista para Meridiano.net. el profesional del látigo dio a conocer las condiciones y posibilidades de sus cinco compromisos a cumplir la tarde del domingo en el óvalo de Coche el domingo en la reunión de carreras.

Su primer compromiso será con la yegua La Super Kat en la primera carrera dominical, presentada por Rubén Lanz, de la cual ya conoce muy bien y comentó lo siguiente: “Es un ejemplar que conozco a la perfección, he tenido la oportunidad de montarla varias veces y ganarla y dos muy buenas figuraciones. A la yegua le va a favorecer este tiro (1.400 metros), porque para abajo corre muy bien y pienso que en los últimos 400 metros va a ser una fuerte rival que estará atropellando la carrera”.

Luego, en la segunda competencia, tiene el compromiso de la monta de la yegua Luisacaceres entrenada por Oscar Manuel González, de la cual indicó lo siguiente: “Tuve la oportunidad de galoparla hoy, lo hizo excelente. Esperemos que tenga una muy buena evolución, ahora en las manos del entrenador Oscar Manuel González y que hagamos una buena carrera con esta yegua”.

En la tercera no válida, José Alejandro Rivero se subirá al lomo de la yegua madura Bella del Nilo, de la cual dijo: “Tengo tres semanas trabajando con ella. Ha evolucionado muy bien en este tiempo, borren la última de ella, en los últimos metros de la carrera será una fuerte rival y si corre en punta, va a ser difícil que le ganen”.

Su cuarto compromiso de monta es la yegua importada Canaima del entrenador Jesús Salvador, en lo que será la Condicional Especial de la jornada, de la yegua expresó lo siguiente: “tuvo poco tiempo para aclimatarse al clima de La Rinconada, corrió muy rápido. Estaba falta de peso al estar recién llegada de Panamá. Vuelve a mis manos, bastante recuperada físicamente, emocionalmente esta más concentrada la yegua, mas relajada, es una carrera que no es fácil pero no le quitó la opción a esta yegua”.

Por último, su última monta con el ejemplar Kiss Cocoa. “Me gustó mucho el trabajo previo de esta yegua, aunque no es muy grande y de gran peso, con el apronte que hizo la semana pasada, esta yegua va a estar peleando la victoria en los metros finales”.