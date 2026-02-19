Hipismo

Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 19 de febrero

El óvalo de Hallandale Beach ofrece una interesante cartelera para iniciar su semana hípica

David García V.
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 08:00 pm
Foto: Gulfstream Park
La temporada de carreras en el hipódromo de Gulfstream Park sigue en calor con programaciones desde el jueves hasta el domingo, como parte del Championship Meet 2025-2026.

Para el 19 de febrero, una tanda de diez carreras quedó conformada. La misma iniciará a las 12:20 p.m. (Hora del Este)/1:20 p.m. (Hora de Venezuela). El líder boricua Irad Ortiz Jr. con 66 triunfos encabeza la estadística. Tiene 7 montas firmadas.

Análisis de las carreras y picks para Gulfstream Park

Primera Carrera | 1,700m, grama (1:20 p.m. VEN)

  • Mi Amada (1): La primera monta de Irad Ortiz Jr. que impondrá velocidad en la ruta.
  • Del Mar Sunrise (IRE) (7): Un pick que suena con fuerza. Clase tiene para ganar.
  • Colonial Sense (4): Estrena Blinkers y monta Junior. Es dato atrasado.

Segunda Carrera | 1,100m, tapeta (1:50 p.m. VEN)

  • Neodera (2): Luce muchísimo por la rapidez y la buena monta que lleva.
  • Reading Time (6): Baja de distancia y cambia de superficie. Además, va con Zayas up.
  • Boot’s On the Moon (1): Sorpresa en Puerta. Luce jugosa con ese 8-1.

Tercera Carrera | 1,664m, tapeta (2:20 p.m. VEN)

  • Lomax (3): Carlos David lo vuelve a inscribir con 12 días de descanso y en forma.
  • Bernabeu (1): Puede superar los 488 días sin correr con una victoria de campeones.
  • Animated (4): Luce para combinar. En la distancia se ha portado bien.

Cuarta Carrera | 1,664m, tapeta (2:50 p.m. VEN)

  • Liam’s Song (3): Regresa en condición ideal para volver a triunfar. Ya es ganador en el tiro.
  • Esperanzito (6): Un pick que puede pagar bien. Es peligroso cuando corre.
  • Message of Hope (Ire) (4): El bajo peso lo favorece enormemente. Registra triunfo en la distancia.

Quinta Carrera | 1,000m, grama (3:20 p.m. VEN)

  • Will Reign (1): Su experiencia selectiva respalda la oportunidad que tiene para triunfar.
  • Phoebeinwonderland (6): Ha ejercitado muy bien y decidirá la carrera
  • Brittany’s Way (4): Su velocidad será fundamental para ganar. Tiene con que.

Sexta Carrera | 1,400m, arena (3:20 p.m. VEN)

  • Keep On Moving (7): Después de figurar cuarto en el Sunshine Sprint Stakes, ahora en este grupo de Reclamo por $25,000 le veo muchísima oportunidad para triunfar, además de la monta de Irad Ortiz Jr.. En la arena de Gulfstream Park tiene dos primeros y dos segundos en ocho salidas.

Séptima Carrera | 1,100m, tapeta (4:20 p.m. VEN)

  • Esooo (7): De nuevo Yolber Torres en los controles, inspira confianza para decidir nuevamente.
  • Kazooka (8): Ahora pasa a la tapeta, pero demostró que puede correr bien la corta.
  • Italian Wine (2): Jugable por la monta, a pesar de que estrena Lasix.

Octava Carrera | 1,500m, grama (4:50 p.m. VEN)

  • Frosted Kisses (6): Después de figurar dos veces segunda en la tapeta, considero que le llegó el momento a la de Riley Mott y para ello, le monta a Junior Alvarado, uno de los jinetes de su confianza. Es el dato clave para hoy.

Novena Carrera | 1,200m, arena (5:21 p.m. VEN)

  • Kapoor (7): Bill Mott confía en la aprendiz Taylor Kingsley para llevar al triunfo a esta potra.
  • Merry Madison (6):  Reaparece después de 82 días y monta Irad. Seria rival.
  • Chatter (4): Con Gaffalione y en la punta, costará dominarla.

Décima Carrera | 1,600m, grama (5:51 p.m. VEN)

  • Spinning Class (3): Está de vuelta en Gulfstream Park para buscar un triunfo.
  • Thames (5):  Zayas puede administrarla en punta. Enemiga de mucho respeto.
  • Elektra King (7): Buen pick para cobrar dividendos con Castellano.

