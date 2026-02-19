Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 19 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de carreras en el hipódromo de Gulfstream Park sigue en calor con programaciones desde el jueves hasta el domingo, como parte del Championship Meet 2025-2026.

Para el 19 de febrero, una tanda de diez carreras quedó conformada. La misma iniciará a las 12:20 p.m. (Hora del Este)/1:20 p.m. (Hora de Venezuela). El líder boricua Irad Ortiz Jr. con 66 triunfos encabeza la estadística. Tiene 7 montas firmadas.

Análisis de las carreras y picks para Gulfstream Park

Primera Carrera | 1,700m, grama (1:20 p.m. VEN)

Mi Amada (1): La primera monta de Irad Ortiz Jr. que impondrá velocidad en la ruta.

Del Mar Sunrise (IRE) (7): Un pick que suena con fuerza. Clase tiene para ganar.

Colonial Sense (4): Estrena Blinkers y monta Junior. Es dato atrasado.

Segunda Carrera | 1,100m, tapeta (1:50 p.m. VEN)

Neodera (2): Luce muchísimo por la rapidez y la buena monta que lleva.

Reading Time (6): Baja de distancia y cambia de superficie. Además, va con Zayas up.

Boot's On the Moon (1): Sorpresa en Puerta. Luce jugosa con ese 8-1.

Tercera Carrera | 1,664m, tapeta (2:20 p.m. VEN)

Lomax (3): Carlos David lo vuelve a inscribir con 12 días de descanso y en forma.

Bernabeu (1): Puede superar los 488 días sin correr con una victoria de campeones.

Animated (4): Luce para combinar. En la distancia se ha portado bien.

Cuarta Carrera | 1,664m, tapeta (2:50 p.m. VEN)

Liam’s Song (3): Regresa en condición ideal para volver a triunfar. Ya es ganador en el tiro.

Esperanzito (6): Un pick que puede pagar bien. Es peligroso cuando corre.

Message of Hope (Ire) (4): El bajo peso lo favorece enormemente. Registra triunfo en la distancia.

Quinta Carrera | 1,000m, grama (3:20 p.m. VEN)

Will Reign (1): Su experiencia selectiva respalda la oportunidad que tiene para triunfar.

Phoebeinwonderland (6): Ha ejercitado muy bien y decidirá la carrera

Brittany's Way (4): Su velocidad será fundamental para ganar. Tiene con que.

Sexta Carrera | 1,400m, arena (3:20 p.m. VEN)

Keep On Moving (7): Después de figurar cuarto en el Sunshine Sprint Stakes, ahora en este grupo de Reclamo por $25,000 le veo muchísima oportunidad para triunfar, además de la monta de Irad Ortiz Jr.. En la arena de Gulfstream Park tiene dos primeros y dos segundos en ocho salidas.

Séptima Carrera | 1,100m, tapeta (4:20 p.m. VEN)

Esooo (7): De nuevo Yolber Torres en los controles, inspira confianza para decidir nuevamente.

Kazooka (8): Ahora pasa a la tapeta, pero demostró que puede correr bien la corta.

Italian Wine (2): Jugable por la monta, a pesar de que estrena Lasix.

Octava Carrera | 1,500m, grama (4:50 p.m. VEN)

Frosted Kisses (6): Después de figurar dos veces segunda en la tapeta, considero que le llegó el momento a la de Riley Mott y para ello, le monta a Junior Alvarado, uno de los jinetes de su confianza. Es el dato clave para hoy.

Novena Carrera | 1,200m, arena (5:21 p.m. VEN)

Kapoor (7): Bill Mott confía en la aprendiz Taylor Kingsley para llevar al triunfo a esta potra.

Merry Madison (6): Reaparece después de 82 días y monta Irad. Seria rival.

Chatter (4): Con Gaffalione y en la punta, costará dominarla.

Décima Carrera | 1,600m, grama (5:51 p.m. VEN)