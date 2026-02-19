Un renacido Ricky Rubio quiere dar la sorpresa con el Joventut ante Valencia Basket en la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

El regreso de Ricky Rubio al primer plano del baloncesto español se ha convertido en una de las principales noticias de la temporada 2025-26 en la Liga Endesa. El base internacional, de 35 años, vive una segunda juventud en el Joventut de Badalona, club donde debutó profesionalmente y al que regresó tras una pausa competitiva por motivos personales y un año sin equipo.

Rubio ha respondido con números destacados en la temporada regular. Según las estadísticas oficiales de la ACB, en 18 partidos jugados con la camiseta verdinegra promedia 12.2 puntos, 5.8 asistencias y 3.3 rebotes en 22 minutos por encuentro. Estas cifras evidencian su impacto tanto en creación como en anotación, liderando un equipo competitivo que ha recuperado ilusión tanto en la liga como en competiciones internacionales.

El estilo de juego de Rubio ha aportado dirección y consistencia a una Penya que ha mostrado crecimiento progresivo desde el inicio de la temporada. Su visión de juego, su lectura del partido y su experiencia en momentos clave le han convertido en uno de los jugadores más influyentes del Joventut, tal como lo reflejan sus asistencias y su valoración general.

Copa del Rey por Meridiano Televisión

Con la Copa del Rey 2026 en el horizonte, el resurgir de "El Mago" cobra aún más importancia. El Joventut de Badalona se enfrentará a Valencia Basket en los cuartos de final, un duelo que promete intensidad y táctica. Rubio, con su clase y liderazgo, aparece como una de las principales esperanzas verdinegras para dar la sorpresa y avanzar en el torneo de eliminatorias.

La narrativa del regreso de Rubio —desde sus comienzos juveniles hasta consolidarse como un veterano capaz de decidir partidos importantes— es una historia que capta la atención del aficionado. Su presencia, sin duda, eleva las aspiraciones del Joventut en la competencia.

El juego entre Joventut de Badalona y Valencia Basket se llevará a cabo este jueves 19 de febrero, a la 1:00 P.M. hora de Venezuela, y podrás disfrutarlo — al igual que el resto de encuentros— por la pantalla de Meridiano Teleisión