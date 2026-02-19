¿Se pierde la Finalissima ante España? Lautaro Martínez salió lesionado en Champions

Suscríbete a nuestros canales

Día complementa para el olvido en el Inter de Milán, que salió sorprendido en su visita al Aspmyra Stadion, de Noruega, tras caer derrotados con el Bodø/Glimt (3-1) en la ida de los playoffs de Champions League.

Sin embargo, esto no sería el único dolor de cabeza para el cuadro italiano, después que una de sus principales figuras tuviera que abandonar lesionado el terreno de juego.

Se trata de su capitán y delantero, Lautaro Martínez, quien dejó el campo a los 60 minutos del encuentro por un problema muscular en el gemelo, según indican las primeras informaciones.

Esta situación genera inmediatamente alarmas no solo en el Inter, sino también en el entorno de la propia selección Argentina, que en poco más de un mes deberá enfrentarse a España en el partido de la Finalissima.

¿Lautaro Martínez se pierde la Finalissima?

Aún es pronto para afirmarlo, realmente. Pese a esto, el panorama no luce tan alentador para el ariete albiceleste, que es un fijo en los llamados de Lionel Scaloni con el combinado argentino.

Precisamente, las propias declaraciones de Cristian Chivu, su DT en el Inter, son las que no permiten en este momento mantener una esperanza a que el atacante pueda decir presente en ese compromiso

"Creo que lo hemos perdido, se ha hecho daño. Es una lesión bastante grave, estará de baja un tiempo. Le harán pruebas y ya veremos", dijo el estratega Neroazzuro.

Hay que recordar que la Finalissima es un viejo trofeo traído a la acción, que enfrenta a los vigentes campeones de la Copa América y la Eurocopa. En esta oportunidad el partido está programado a darse el venidero 27 de marzo de 2026 en la ciudad de Doha, en Qatar.