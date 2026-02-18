Isabella Ladera muestra su pancita de embarazo en bikini

Suscríbete a nuestros canales

Un ajustado bikini blanco fue lo que llevó la influencer venezolana Isabella Ladera en la playa. La modelo lució sensual sin una gota de maquillaje y su cabellera al descubierto, llevándose todo tipo de elogios.

Pancita al aire

Ladera que reveló hace días que se encuentra en la dulce espero junto al modelo peruano Hugo García, mostró como la maternidad no es un impedimento para lucir radiante y sensacional en la playa, con un ajustado bañador.

Su pancita quedó al descubierto, al igual que sus tatuajes y busto. Todo un bonito carrusel que hasta el momento acumula más de un millón de me gusta y múltiples comentarios.

“Viviendo y creando vida”, fue el mensaje con el cual acompañó el carrusel de imágenes, junto unos emojis muy tropicales.

Gran felicidad

La modelo de 26 años aprovechó el carrusel para mostrar el eco de su bebé, sin revelar el sexo.

Con enorme sonrisa y sensualidad Ladera posó con su pareja, junto a un increíble mar de fondo.

En las hermosas fotografías también aparece Mía Antonella, la hija mayor de Isabella, que tiene tan solo cinco añitos.

La criolla y su novio confirmaron la noticia del bebé con un hermoso mensaje que decía: “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”, escribieron.